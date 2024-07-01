火焰熊熊的那一瞬间……政界人士一定要到现场吗？. July. 01, 2024 07:59. . 在6月24日共夺走23人生命的京畿道华城市锂电池制造企业“阿利电池”火灾现场，消防员们面临着难关。遇难者集中在火势蔓延的厂房二楼。用夹芯板制作的外墙倒塌，无法进入内部。搜索工作中断了2小时41分钟。水很难扑灭因吞噬锂电后燃起的火焰。火势长时间没有得到控制。事故发生近12个小时后的当晚9时55分，紧急应对阶段才从第二阶段降至第一阶段。当时，仍然没有找到最后一名失踪者。 事发当天，政界人士纷纷来到现场。开始是作为国民力量党代表候选人参选的前国土交通部部长元喜龙。他在火灾发生时间（上午10时31分）约7小时20分后的下午5时50分左右来到现场，并表示：“听说遇难者可能很多，所以没有任何信息地就先跑过来了。”一个半小时后的晚上8点50分左右，国民力量党领导层也来了。又过了30分钟，共同民主党领导层也来到了这里。晚上10点40分，国民力量党代表候选人、前紧急对策委员长韩东勋也来到现场，在现场停留了约30分钟。政界人士在摄像机前听取了消防当局的情况报告，并向媒体公开了这一场面。这样的场景反复出现。 他们也许想表现出政治在受伤的国民身边。实际上，也许有人得到了安慰。但当时还是没有找到最后一名失踪者的时候。如果政治家们来到灾难现场，就会动员现场人力进行引导、礼仪、新闻发布会，还有他们回去的路上要做的送行。消防员的本职工作是救人救火，不是礼宾报告。当然也有需要这样做的情况，但至少不是火焰熊熊燃烧的瞬间。最近，可以进行实时视频会议、视频通话，政治人士们真的有必要出现在现场听取报告吗? 如果再慎重一点，至少应该在现场处理结束后，消防员们能喘口气的时候前来。只有这样，才能掌握问题所在，并讨论改善方案。2014年4月16日“世越”号惨案当时，政界也出现了“如果政治家们不打算亲自背着氧气瓶进去进行救援，就应该克制到访现场”的自省论。 消防当局内部不断有人指出，每当发生大型灾难时，政界人士们反复访问现场的活动对救助生命和事故处理没有帮助。2021年京畿道利川市“库胖”物流中心发生火灾时，有1人死亡。当时消防当局匿名留言板上出现了直言“如果政界人士到访，会因礼宾和拍照等妨碍善后活动”的帖子。发帖人呼吁：“请尽量减少访问，帮助消防公务员安全活动。”也许几位高层人士还记得这些事例，这次避开事故发生当天访问了这里。这样的人越多，消防员就越能集中精力做好本职工作。 在政界人士访问较少的事故发生第二天（6月25日）上午11点52分，消防员们找到了最后一名失踪者的遗体。

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