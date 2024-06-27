圣者与野兽之间. June. 27, 2024 08:15. . 著名画家保罗•高更向往纯粹而原始的世界。1891年，在前往南太平洋塔希提岛之前，他画了一幅《与黄色基督的自画像》（1890~1891年•照片）。沉重地凝视画面外观众的画家的身后是挂在十字架上的耶稣。他为什么在自画像上画了黄色的耶稣？ 高更在法国阿尔勒与梵高战斗后返回了阿凡桥。在那里他画了《黄色的基督》。自画像中的耶稣就是这幅画的一部分。与原件不同，画作的左右颠倒是因为看着镜子画的。画中的耶稣以在阿凡桥教会看到的耶稣像为模特。实际上，它也是涂成黄色的耶稣像。象征希望的黄色也是高更最喜欢的颜色。虽然画这幅画时人生正在触底，但到塔希提岛后，他抱有能够做自己想要的艺术并取得成功的希望。 在成为画家之前，高更从事过一些职业，在证券交易所工作。经济上也很富裕，可以用闲钱收集美术品。后来他开始画画，35岁左右干脆转向了专业画家。因为是有5个子女的家长，所以所有人都劝阻他。结果，由于生活困难，丹麦妻子带着子女回到了故乡。因此，他在这幅画中把被家人抛弃，作为画家得不到认可的痛苦比喻为耶稣的苦难。 耶稣是苦难和救赎的象征性人物。他是为了拯救人类而牺牲自己的圣者。高更为了自己的成功和欲望而以苦难自居。也许他本人也在追求艺术和世俗欲望之间苦恼过。也许是因为这个原因，他在耶稣旁边画了一个有着扭曲面孔的坛子，表现出了自己野兽般的性格和痛苦。最终，这幅自画像成为了在圣者和野兽之间有过苦恼，但终将取得胜利的画家的宣言。

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