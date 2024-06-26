阿桑奇将在不移交美国的情况下获释. June. 26, 2024 08:00. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 2010年在自己设立的网站“维基解密”上大量公开美国政府机密文件等、被美国政府以间谍嫌疑起诉的朱利安·阿桑奇（53岁·照片）在没有被移送美国的情况下结束了超过10年的逃亡生活。双方决定，在阿桑奇向美国法院认罪的同时，以在英国监狱超过5年的服刑时间来抵罪。 美国《华盛顿邮报》等媒体24日援引美国法务部文件报道说：“阿桑奇决定在两天后到美属塞班岛的法院出庭认罪。”该法院将判处阿桑奇62个月有期徒刑，并承认从2019年4月起到本月23日为止的英国服刑等同于完成有期徒刑。据悉，阿桑奇24日从英国监狱出狱，将通过塞班岛直接获释，回到祖国澳大利亚。 阿桑奇从小就擅长黑客攻击，2006年成立了维基解密，2010年登载了美国陆军一等兵切尔西·曼宁窃取的数十万份美国军事、外交机密文件，震惊全世界。相关文件中包含了伊拉克战争和阿富汗战争当时美军战争犯罪和侵害关塔那摩收容所人权等敏感内容。 同年曼宁被捕后，阿桑奇也面临被抓的危机，并于2012年躲到了批准流亡的反美倾向厄瓜多尔驻伦敦大使馆。由于英国与美国签署了引渡条约，他在大使馆内寸步难以出行。他说：“感觉就像生活在宇宙飞船里一样。” 阿桑奇在大使馆停留了近7年，后来与厄瓜多尔政府关系恶化，2019年最终被取消流亡，失去了去处。随后，美国特朗普政府以违反《1917反谍法》和从事间谍活动等18项嫌疑正式起诉，阿桑奇被英国警方逮捕。此后，阿桑奇被关押在英国监狱。 外界以为阿桑奇会立即被遣送至美国，但遭到英国法院的阻挠，双方展开了漫长的法律攻防战。阿桑奇方面提出诉讼称，“如果去美国，可能会被判处175年的有期徒刑”，对此英国法院表示“对阿桑奇很残酷”，对其诉求予以支持。在美国，只有被告人出庭认罪，才能执行刑罚。在英国关押了5年多、一直进行攻防战的事件，最终通过美国法务部和阿桑奇方面的协议告一段落。 也有评价认为，美国政府的此次决定考虑到了国际社会“镇压媒体”的批评舆论。此前，西欧社会一直强烈要求释放阿桑奇。澳大利亚总理阿尔伯尼奇和德国总理朔尔茨等公开反对将阿桑奇押送至美国，也产生了影响。

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