长达51页的低出生率对策，明确目标才能成功. June. 26, 2024 07:58. . 不久前见到的一名中小企业代表对几家大企业开始发放生育奖金表示了强烈的不满。理由是，“这样的新闻反而让中小企业劳动者不仅感到被剥夺感，还会因为‘中小企业是无计可施的’而离开。”政府19日公布的《旨在扭转低出生趋势的对策》让我想起了他的脸。看到这一对策后，他经营的企业里的职员们是否认为“值得生孩子”呢? 读了足足有51页、接近小册子水平的对策，觉得它比至今为止出台的低出生对策有进步。工作与家庭两全，即致力于在工作的同时保证充足的育儿时间，在这方面的对策上下了功夫。政府将引进短期育儿休假制度，或向育儿休假期间选拔代替人力的中小企业发放补贴（事实上，之前没有支援这一点更令人惊讶）等，就是代表性的例子。在房地产领域，仅凭打破“特别供应机会一生只有一次”的原则，也能感受到减轻生育、育儿家庭对房子的担忧的意志。 尽管如此，年轻人之间却出现了“不知道我们喜欢什么，一股脑都放了进去”和“为了让买房子而给贷款，难道是低出生率对策吗”等批判之声。为什么会出现这样的反应呢？ 首先，缺乏准确指出政策对象心中所想的“一点”。例如，看看在产假中也可以连同申请育儿休假的方案吧。劳动者们是否使用育儿休假，都是要看眼色的。对策是为了减少这种负担，但仍然让劳动者承担申请的义务。相反，如果产假结束后自动开始育儿休假，只有在不想连续使用育儿休假的情况下才需要表明理由，负担就会大幅减少。也有企业已经这样做了。 给人的另外一种强烈的印象是，因为加入了第二种可能的所有对策，连政府都混淆了要以谁为对象。韩国经济研究院的《收入等级别生育率变化分析和政策含义》报告显示，15岁-49岁户主中收入下位阶层的生育家庭比重与2010年相比，2019年减少了51%。相反，同期中产阶层和上层阶层分别减少45.3%和24.2%。 这意味着，收入越少，就越不生育。相比大企业，在其他公司上班的人处于收入下位阶层，相比正式员工，非正式员工属于收入下位阶层的可能性更高。他们大部分都不敢利用弹性工作或育儿休假，因此无论怎么奖励，都不会有效果。将新生儿特例贷款资格条件放宽到夫妻合计年收入2.5亿韩元的政策，对他们来说也是别人的故事。 沿袭外国制度、未能形成共识、效果评价不尽如人意…… 这是政府出台此次对策时对此前低出生率对策的评价。如果下次不想再次出现同样的“反省内容”，政策目标应该更加明确，成果目标应该更加具体。如果入驻地方产业园区的中小企业出现出生率上升的事例，才能看作是抓住了扭转局面的机会。我们都有很长的路要走。

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