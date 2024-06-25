“一辈子欺负你女儿”……开始是完好无损的放贷业平台. June. 25, 2024 08:02. . 随着经济不景气和高利息的长期化，紧盯急需用钱的老百姓的非法私人金融（私人贷款）正在肆虐。向伪装成正式贷款企业的非法高利贷业主借的数十万韩元转眼间就增加到了数百、数千万韩元。虽然以为是最后一条绳子，但这是到死都无法切断的缰绳。因无法承担杀人利息的受害者遭受非法追讨，家庭崩溃或被迫做出极端选择的悲惨事件接连发生。 东亚日报英雄内容组见到的40多岁女性为了孩子的补习费，借了40万韩元后陷入了无法摆脱的非法高利贷泥潭。每星期增加一半的本金利息，再加上延长费、滞纳费等各种名义的债务，需要偿还的资金在6周内增加到了本金的15倍。如果汇款延迟，就会出现执着的折磨。以贷款审查需要为由要求提供的家人、熟人的“紧急联络网”成为了枷锁。虽然可以忍受要伤害自己的威胁，但是提到女儿的学校和班级，妈妈听到“一辈子都要欺负你的女儿”的短信后崩溃了。 非法高利贷业者甚至使用了利用受害者扩大组织规模的恶劣方法。也就是说，以免除债务为由，将受害者拉入非法高利贷组织。从受害者变成加害者的基层组织成员们陷入了以自己遭受的方式勒紧其他受害者脖子的非人道的状况。一旦警察搜查网收紧，就把他们当作“断尾”之用。直到最后吸尽膏血。 迫切需要钱的人被逼到非法高利贷的主要渠道是网络贷款中介平台。在金融监督院的调查中，80%的受害者表示在平台上接触到了非法高利贷。即使想通过平台从正式贷款企业借钱，也有很多联系到非法高利贷组织。非法高利贷组织以正式贷款企业为诱饵进行营业，正式贷款企业向非法组织出售贷款咨询顾客的联系方式的情况较多。 东亚日报采访组确认后发现，实际上在合法平台活动的企业中相当一部分是非法企业。联系正在多个平台打广告的62家企业进行验证后发现，遵守法定利率并公开贷款业注册号码的企业只有3家。根据现行法律，贷款企业必须设立办公室，但到登记注册的地址一看，幽灵企业的情况也很多。虽然伪装成合法的非法企业横行霸道，但地方自治团体和警察、金融监督院互相推卸管理责任。 非法私人金融是践踏个人人生、破坏家庭和社会的反社会犯罪行为。为了防止这些癌疙瘩扩散，应该以凶恶犯罪的水平进行管制和处罚。与此同时，还要努力使为信用差的人的急用窗口多样化，从根本上改变非法私人金融寄生的环境。