“黑山总理是‘Terra-Luna事件’核心人物权道亨公司的初期个人投资者”. June. 20, 2024 07:49. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 当地日刊《Vijesti》18日（当地时间）报道称，加密货币“Terra-Luna”暴跌事件的核心人物、Terraform Labs公司代表权道亨（33岁）目前处于拘禁状态，而东欧黑山总理米洛伊科•斯帕伊奇（37岁）是Terraform Labs的初期个人投资者。随着有关权某和斯帕伊奇总理的亲密关系的报道接连不断，人们开始关注这是否会对权某的罪犯引渡审判产生影响。 据美国证券交易委员会（SEC）向纽约南部联邦法院作为证据提交的资料显示，从2018年4月开始到2021年夏天为止，Terraform Labs共有81名初期投资者。其中，斯帕伊奇总理的名字排在第十六位。特别是他在2018年4月17日以个人身份购买了75万枚Luna币，每枚10美分。 Luna币在2022年4月一度飙升至每枚119美元（约16.4万韩元）。但是大约一个月后暴跌，实际上成了废纸。这意味着，如果他以最高价出售75万枚Luna币，理论上可以获得9000万美元（约1243亿韩元）的差价。 《Vijesti》表示，虽然向总理室提出了“在Luna暴跌之前总理拥有多少Luna币”的问题，但没有得到回答。但是斯帕伊奇总理的亲信、司法部长安德烈•米洛维奇在报道之后主张“斯帕伊奇总理也是诈骗的受害者”。 两人勾结的疑惑由来已久。《华尔街日报》（WSJ）报道说，权某在受到国际刑警组织红色通缉的2022年末，在附近的塞尔维亚与斯帕伊奇总理见了面。去年6月，在黑山议会选举之前，当地媒体也曾报道权某向斯帕伊奇总理提供了非法政治资金。 去年3月，权某在黑山使用伪造护照时被揭发，一直处于拘禁状态。韩国和美国司法当局都以诈骗嫌疑起诉了权某。对此，将他遣送回何处的罪犯引渡审判正在进行中。此前，司法部长米洛维奇曾表示：“只有权某自己才能决定引渡至韩国和美国中的哪个国家。”权某希望前往金融犯罪量刑较低的韩国。

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