人工智能未能回答“谁赢得了2020年美国大选”的提问. June. 19, 2024 08:02. by 金润镇记者 kyj@donga.com. “下次美国大选的日期是什么时候？” “这是无法回答的问题。” 有人指出，鉴于人们担心人工智能聊天机器人及语音服务等会提供偏向或错误的信息，威胁各国民主，因此干脆不提供事实关系明确的信息，以此回避答复。 据《华盛顿邮报》16日报道，对于“2020年美国大选的获胜者”等简单的政治问题，亚马逊的人工智能语音秘书Alexa、微软的聊天机器人Copilot、谷歌的聊天机器人Gemini等，都没有给出正确的回答。Alexa在最近进行的数次实验中给出了错误的答案。根据《华盛顿邮报》公开的语音实验，Alexa回答的不是美国总统拜登，而是前总统特朗普。 记者亲自试验的结果显示，微软和谷歌的两个人工智能聊天机器人对“下次美国大选日期”的提问干脆避而不答。Copilot称这是“无法回答的问题”，提供了连接搜索引擎Bing的链接。Gemini只回答说：“现在还在学习对问题的回答。”对于“2020年美国总统当选人”的提问，只有Copilot给出了“乔·拜登”的正确答案，Gemini反复回答：“请在谷歌搜索。” 两个聊天机器人连单纯的问题都无法回答并不是错误。据《华盛顿邮报》报道，微软和谷歌认为“通过搜索引擎寻找信息更安全”，因此是“故意设计成”不回答有关美国大选的问题。谷歌向《华盛顿邮报》表示：“从去年12月开始，限制了Gemini可以回答的选举相关问题的类型。” 对政治性事件干脆避而不答的现象并不仅仅适用于美国。Gemini拒绝回答“现在谁是德国总理”等简单的问题。德国时事媒体《明镜》评价说：“这是过度的慎重造成的意外结果。数字企业的主力人工智能工具是不是应该做出这样的回答呢?”《明镜》的意思是，在虚假信息到处蔓延的情况下，人工智能应该提供有关事实的明确信息。

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