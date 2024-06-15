轰！轰！轰！轰！轰！“朴炳镐转会三星队后的表现完全物超所值”. June. 15, 2024 08:44. by 李憲宰 uni@donga.com. 三星队需要右手巨炮，而朴炳镐（38岁）则需要能够安心打比赛的地方。上月28日，三星队和KT队以朴炳镐和吴在一互换球队的一对一转会，对三星队和朴炳镐来说可谓双赢。 13日，朴炳镐在大邱三星狮子公园棒球场举行的与LG队的职业棒球主场比赛上，作为4号击球手兼1垒手出场，并在第2局下半局击中LG队首发投手凯西•凯利投出的时速126公里的曲线球，远远越过了左侧围墙。这是他本赛季的第8记本垒打，也是他在韩职棒联赛的第388记本垒打。加上在美国职业棒球大联盟（MLB）明尼苏达双城队击出的12个本垒打，这也是他个人韩美职业棒球总计第400记本垒打。 随着三星队当天以6比3获胜，朴炳镐的本垒打成为了决胜本垒打。三星队以在周中3连战开始之前处于领先地位的LG队为对象，在3场比赛中全部获胜，展开了领头羊竞争。 今年年薪为7亿韩元的朴炳镐在转会前在KT队的主力争夺战中处于劣势，度过了艰难的时期。“天才击球手”姜白虎复活，文相澈也爆发了潜力，因此没能得到应有的出场机会。他在KT队效力44场比赛期间，击出的本垒打只有3记。 在换上三星队的蓝色球衣后，朴炳镐重新找回了昔日的“终结者”形象。他在转会后的首场比赛上月29日与KT队的比赛中就打出了本垒打。虽然球队失利，但这是朴炳镐能够恢复自信心的一击。 朴炳镐在此后又击出了4记本垒打，在这4场比赛中三星队均取得了胜利。上月31日，在与韩华队的比赛中，他在第6局击出了逆转决胜3分炮，在1日与韩华队的比赛中，他在第1局率先击出了决胜3分炮。在9日与Kiwoom队的比赛中，他在第7局击出了锁定胜局的3分本垒打。朴炳镐在转会到三星队后的成绩是击球率0.280、5记本垒打、12打点。 首都圈某球队的一位有关负责人表示：“朴炳镐转会三星队后的表现已经超出了球队给他的年薪。”拥抱击出韩美总计第400记本垒打的朴炳镐的三星队主教练朴镇万表示，“与朴炳镐、老将终结投手吴升桓等一起上场，对年轻选手来说也是个好机会。希望我们队的选手们能够多多学习，不断成长。”

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