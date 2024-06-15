韩国高铁车将在乌兹别克斯坦行驶……签署42节车厢出口合同. June. 15, 2024 08:44. by 張寬錫 jks@donga.com. 以尹锡悦总统对乌兹别克斯坦进行国事访问为契机，现代Rotem当地时间14日签订了向乌兹别克斯坦出口42辆时速250公里级高铁车辆（共6个编组）、价值2700亿韩元的合同。韩国今年迎来引进KTX20周年，首次出口以期间积累的自主技术开发的高铁车辆，被评价为正式进军世界市场的信号弹。 正在巡访中亚三国的尹锡悦当天在塔什干总统府与乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫进行首脑会谈后，在共同发表中宣布了上述内容。现代Rotem与乌兹别克斯坦铁道公社签订了提供高铁车辆、提供维护保修（轻整备2年、重整备9个月）的合同。两国铁道公社、现代Rotem还签署了运营维持和维修高速列车的谅解备忘录。 尹锡悦当天在韩国-乌兹别克斯坦商务论坛上表示：“用韩国自主技术开发的高铁车辆在海外首次在乌兹别克斯坦行驶。这将对改善乌兹别克斯坦的铁路服务做出巨大贡献。”两国还决定积极配合预计下半年招标的“塔什干-安集延高速公路”等大规模基础设施项目（约53.5亿美元）。韩国产业通商资源部和乌兹别克斯坦建设公共住宅部、能源部签订了地区供暖现代化合作协议，确保了韩国出口地区供暖系统的基础。 随着韩国通产部和乌克兰矿业地质部签订核心矿物供应网合作伙伴关系，钨、钼等二次电池核心矿物供应网得到了加强。如果经济性得到确认，韩国企业还将得到优先参与开发及生产的机会。尹锡悦强调：“核心矿物丰富的乌兹别克斯坦和加工技术优秀的韩国可以成为彼此的最佳伙伴。”他还表示：“1994年大宇汽车工厂在阿萨卡市动工，开始了两国的经济合作。现在乌兹别克斯坦年产40万辆汽车，已经成为中亚汽车产业的代表。韩国将与乌兹别克斯坦合作，共同走向未来。” 韩国还签署了有关乌兹别克斯坦加入世界贸易组织的双边协商议定书，决定帮助乌兹别克斯坦加入世贸组织。韩国从中亚不扩散领域的先导国乌兹别克斯坦那里确认了推进朝鲜完全无核化、遵守联合国安理会决议义务的支持。 尹锡悦11日对土库曼斯坦进行国事访问时收到的礼物是土库曼斯坦的国犬阿拉拜犬，经过检疫程序后，将于18日乘坐货机抵达韩国。两只（一雄一雌）阿拉拜来到龙山总统室后，将在草坪上玩耍，适应韩国生活。之后尹锡悦将带它们到汉南洞官邸进行饲养，总统夫妇饲养的狗也将增加到8只。

한국어