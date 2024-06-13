扶安发生4.8级地震，湖南也不再是安全地带. June. 13, 2024 08:15. by 金艺允记者、扶安=朴英民记者 yeah@donga.com. 12日上午8时26分左右，在全北扶安郡西南方向4公里地区发生了4.8级地震。这是今年发生的最大规模的地震，在地震不多的湖南地区创下了历史最大规模。 韩国气象厅表示：“震中位于北纬35.70度、东经126.71度，震源深度为8公里。”当初，气象厅对地震波中速度较快的P波进行自动分析，推测地震规模为4.7级，但经过进一步分析，上调到了4.8级。 在中等规模的地震中，由于规模较大，余震也接连不断。地震发生前约30分钟，即上午7时58分左右，以0.5级的前震为开端，正式开始后到下午2时为止，共发生了15次大大小小的余震。特别是下午1时55分发生了3.1级余震，附近的大部分居民都有明显震感。 由于震源深度不深，全国大部分地区都出现了晃动。震源地所属的全北地区的震级（震动强度引起的晃动水平）为5级，几乎所有人都能感受到地震，碗和窗户甚至出现了碎裂。全南地区的震级为4级，在室内很多人都有震感，部分人从睡梦中醒来或碗、窗户等晃动。仁川、庆尚、大田、忠清南北道等地区的震级为3级（室内或楼上的人明显有震感，静止的车辆摇晃的程度），首尔、江原、釜山、蔚山等地区的震级为2级（安静的状态或楼上少数人有震感）。 地震造成的损失也接连不断。以当天下午3时为基准，全北灾难安全对策本部接到了墙壁龟裂、瓷砖掉落、热水管道破损等101件受害事例。特别是离震源较近的扶安郡幸安面幸山文化村，部分墙壁倒塌等灾害接连不断。 由于地震是在学生上学的时间发生的，在学校造成了很大的混乱。不仅是扶安地区的小学、初中、高中学生，就连距离震中约50公里的全北全州市也有学生逃到了建筑物外。11所学校也发生了天花板部分掉落或墙壁出现裂痕等建筑物部分破损等损失。 因为是早晨上班、走读上学的时间段，所以报案也层出不穷。消防厅表示：“全国有315处接到震感报告，所幸没有人员伤亡。” 气象厅在地震观测10秒后的上午8时27分1秒向全国发出了警报声和紧急灾难短信。政府也立即启动了中央灾难安全对策本部紧急一级，并采取了应对措施。另外，还发布了地震危机警报“关注-注意-警戒-严重”中的“警戒”级别。正在巡访中亚的尹锡悦总统在地震发生后指示说：“要迅速掌握国家基础设施等受灾情况，并采取实施安全检查等各种措施。”原子能安全委员会当天表示：“包括距离震源地42.6公里的韩光核电站在内，到目前为止，韩国国内所有原子能设施的安全性都没有出现异常。”

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