舍夫勒赛季奖金有望达到“3000万美元”. June. 11, 2024 07:59. by 李憲宰 uni@donga.com. 男子高尔夫世界排名第一的斯科蒂•舍夫勒（28岁）在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛2021~2022赛季共赚取了1404.691万美元（约193亿韩元），创下了单赛季最多奖金纪录。不过一年后，打破这一纪录的正是舍夫勒本人。在2022~2023赛季，包括两次冠军在内，舍夫勒共16次进入前10名，总收入达2101.4342万美元（约289亿韩元），在PGA巡回赛历史上首次开启了2000万美元奖金的时代。 10日，舍夫勒在美国俄亥俄州都柏林的穆菲尔德乡村高尔夫俱乐部（72杆）结束的PGA巡回赛纪念高球赛上，最终以低于标准杆8杆共280杆的成绩夺冠。该大赛是总奖金达2000万美元的顶流赛事（特级比赛）。加上400万美元（约55亿韩元）的冠军奖金，舍夫勒的赛季奖金增至2402.4553万美元（约331亿韩元），超过去年自己的记录，刷新了单赛季最多奖金记录。 今年，舍夫勒参加了13场比赛，5次夺冠，12次进入前10名。特别是仅在阿诺德•帕尔默邀请赛和RBC传承高球赛等特级比赛中就取得了3胜，此外他还在大满贯赛事大师赛和被称为“第五大满贯”的球员锦标赛上也获得了冠军。本赛季舍夫勒实现单赛季3000万美元奖金的可能性相当高。从13日开始将举行本赛季第3场大满贯赛事美国公开赛，20日开始将举行本赛季最后一场特级赛事旅行者锦标赛。7月最后一场大满贯赛事英国公开赛和8月中旬以后展开的季后赛也将产生不少奖金。从2020年开始征战PGA巡回赛的舍夫勒在2022年的凤凰城公开赛上首次夺冠。此后，从引进特级大赛等奖金规模不断扩大的时候开始，舍夫勒正度过其选手生涯的全盛期。

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