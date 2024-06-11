甘茨辞去战时内阁职务……以色列政局陷入旋涡. June. 11, 2024 07:58. by 开罗=常驻记者金起润 pep@donga.com. “内塔尼亚胡总理比国家安保更看重总理职务。” 以色列国家团结党党首甘茨（65岁，照片）9日突然退出了去年10月与巴勒斯坦武装团体哈马斯爆发战争后紧急组建的战时内阁。具有中立倾向的他批评说：“由于极右倾向的内塔尼亚胡总理一贯采取强硬政策，被哈马斯抓获的人质回国时间被推迟。”由甘茨、内塔尼亚胡、国防部长约亚夫·加兰特三人组成的战时内阁负责战争期间国家的主要决策。 甘茨当天在记者会上批评称：“总理在阻止我们取得真正的胜利。”他指出，内塔尼亚胡政权只主张可能性较低的哈马斯的彻底毁灭，导致人质返回日期一再推迟。他低头向人质家属请求原谅，并说“我也有责任”。 甘茨特别指出，内塔尼亚胡以战争为借口维持着总理职务。他敦促“尽快举行议会选举”，并要求加兰特“做正确的事情”，要求他参与辞职。 甘茨是国防部长、陆军参谋总长出身的军人，2018年进入政界。在询问下届总理支持率的各种舆论调查中，他的支持率高于内塔尼亚胡。有报道称，与一贯采取强硬政策的内塔尼亚胡相比，美国拜登政府更倾向于中立倾向的甘茨担任总理。 甘茨领导的国家团结党（12席）不属于在议会120席中占据64席的极右联合政府。因此，他退出战时内阁不会对内塔尼亚胡总理的总理职位产生直接影响。但是，无论以何种方式，要求提前议会选举的社会各界的呼声都会高涨。 因此，内塔尼亚胡也有可能更加依赖联合政府内部的极右人士。联合政府内主要极右人士、财政部长比撒列·斯莫特里希和国家安全部长伊塔马尔·本·格维尔分别拥有7席和6席，是“宗教锡安主义者”和犹太人力量党党首。预计两人的影响力将越来越大。

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