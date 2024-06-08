随党内掌权者的口味而变的朝野政党党章党规. June. 08, 2024 08:32. by 吉鎭均 leon@donga.com. 在预定于分别于7月和8月举行的全党大会即将到来之际，国民力量党和共同民主党的党章、党规修改成为争论焦点。国民力量党围绕把现有的单一领导体制改为“两人领导体制”的修正案，共同民主党围绕党代表参加大选时必须提前1年辞职的规定新设例外条款等，正在展开激烈的争论。有人提出，这是不是为了与党内权力结构相吻合，牵制或照顾特定人士的小伎俩。 国民力量党紧急对策委员长黄祐吕提议的两人领导体制引发了“为了牵制有可能挑战党代表职务的前紧急对策委员长韩东勋”的争议。该体制的主要内容是，选出党代表后，由得票第二名担任首席最高委员兼副代表，如果党代表失去职务，将由副代表继承。虽然这是为了加强党的稳定性而采取的措施，但在距离全党大会只剩下一个多月的时候，突然提出在韩国政党史上很难找到的“党副代表”一职，这足以让人怀疑这是为韩东勋当选而采取的事前措施。 共同民主党新设下届党代表辞职时限例外规定，甚至引发了老牌亲李在明派的反对。因为下届代表要想参加2027年3月的大选，必须在2026年3月之前辞职，那么担忧在没有党代表的情况下在2026年6月举行地方选举，本身就是考虑到李在明今后的政治日程。有人指出，在选出国会议长团候选人、院内代表时，反映20%的权利党员投票，强化权利党员强硬“改革忠粉”权限的党章修正案，最终也是为了进一步巩固李在明的地位。 在政府权力的一轴执政党和掌握国会权力的巨大在野党内发生的党章、党规争议，不能分别看作是朝野政党内部的权力斗争。从提出党政一体的国民力量党来看，亲尹势力的得势导致了4月10日议会选举的惨败，现在亲尹是不是把修改党章、党规当成了牵制新势力的武器? 共同民主党方面，亲李在明的超坚定候选人在亲李在明势力的傲慢得势下举行的国会议长竞选中落选，也应该从这里开始反思。 党章、党规是政党的宪法、法规。当然要反映时代的变化。但现在的修改争议不是为了党的革新和得到国民的支持而做出的努力，而是根据党内小权力的风向，毫无原则地动摇。现在院内第一大、第二大党是一副忙于修改这种用于狭隘内部权力斗争的党章、党规的样子。

한국어