负责分析“迎日湾石油”的美国专家5日访韩. June. 05, 2024 07:51. by 申雅馨记者、世宗=赵应亨记者 abro@donga.com、yesbro@donga.com. 负责分析庆尚北道浦项迎日湾一带石油天然气埋藏可能性的美国企业“Act-Geo”的创始人维托尔·阿布雷乌博士（音，照片）最早将于5日在韩国举行记者招待会。在韩国政府宣布后，出现了各种争议，因此由他亲自出面消除疑点。 据政府有关人士4日透露，阿布雷乌最早将于5日与韩国石油公社一起举行记者招待会。阿布雷乌对《东亚日报》表示：“与石油公社签订了保密协议，因此无法回答技术层面的问题。为了回答本周内石油埋藏可能性提出的几个问题，将与石油公社的管理层进行讨论。” 石油公社去年将东海岸深海勘探资料交给阿布雷乌进行分析。韩国政府一名负责人表示：“阿布雷乌博士是资源物理勘探解释的权威人士，在大型炼油公司埃克森-美孚公司长期担任高级技术人员。” 当天，随着Act-Geo总公司地址是美国某住宅的事实被传开，还引发了“单干户企业”的争议。Act-Geo的总部在美国房地产交易企业网站上登记为月租7000美元的居住用租赁商品。据商业社交媒体LinkedIn透露，阿布雷乌从2015年8月至去年11月在Act-Geo担任首席执行官后辞职。从去年5月开始，他既是巴西能源企业Fluxus-Oge的共同创业者，又是首席技术官。

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