尹锡悦国政获最低“肯定”评价，“否定”首次达70%. June. 01, 2024 07:57. . 韩国盖洛普昨天公布的民意调查结果显示，对尹锡悦总统履行职务的肯定评价为21%，否定评价为70%。4月10日议会选举后连续两个月处于原地踏步状态的肯定率和否定率再次下挫和上扬3个百分点，分别创下了尹总统就任以来的最低值和最高值。对于否定评价的理由，最多的是“经济、民生、物价”（15%），其次是“沟通不足”（9%）、“整体不行”（7%）、“行使否决权”和“独断、单方面”（6%）等。 议会选举50天后，尹总统的国政支持率不仅没有反弹，反而差点跌破20%大关，这反映了对作为执政党经历历史最惨败后没有任何变化的总统的失望感。尹总统在本月初迎来就任两周年之际，虽然表示要增加民生和沟通的步伐、加强与国会的合作，但最近却若无其事地保持原样，国民舆论似乎对变化失去了一丝期待，变得更加冷淡。 议会选举惨败后，尹总统承诺“从我开始先改变”，但除了部分语言和风格外，没有其他变化。总统室和内阁的人事刷新约定也止步于更换秘书室长等部分幕僚的水平，此后再也没有提及过调整。反而对多数国民同意的海军陆战队蔡上等兵特检法行使否决权的不妥协、对所谓的“激怒说”闭口不谈的不通、似乎牵制检察机关调查总统夫人金建希相关疑惑的态度等，让人失望。 第22届国会开始日的前天晚上举行的国民力量党议员工作会议晚餐风景，赤裸裸地表现出了遗忘议会选举惨败的总统和执政党的现状。尹总统说，“现在让我们忘掉过去的一切，团结一致吧”，并一一倒上啤酒。紧急对策委员长则表示：“108席是非常大的数字，我们后面有总统。”院内代表带头喊“紧紧”，议员们跟着喊“团结！团结！”仿佛啥时候有过选举失败一样，危机意识也消失了。明明沦落成了议会少数派，反而是压制内部少数人呼吁革新之声的氛围。 现在总统和执政党似乎只是在等待巨大在野党的失误。丝毫看不到为重新整顿党政关系或与在野党合作等恢复政治而做出的努力。在此期间，在国会占据压倒性多数的在野党的时间开始了。没有妥协的对决政治会立即导致国政出现差池，国民也会感到疲惫。尽管如此，执政党仍然悠闲无比。正如尹总统所说，应该首先改变自己。如果不通过这种变化恢复国政动力，一切只会原地踏步。

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