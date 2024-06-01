“特朗普有罪”……美国历史上首位“重罪前总统”. June. 01, 2024 07:57. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国前总统特朗普在2016年大选前夕，为掩盖性丑闻而伪造公司文件，用于支付封口费。当地时间5月30日在所谓的“性丑闻封口费”刑事审判中，特朗普被判有罪。特朗普去年3月因上述嫌疑成为首位被刑事起诉的美国前任和现任总统，在当天的审判中被认定为第一位有罪的前总统。 不过，他强烈反对称：“我无罪。真正的判决将是11月5日的大选。”参加美国大选的条件是35岁以上公民权拥有者、14年以上美国居住者，因此特朗普可以参加竞选。 当天纽约曼哈顿法院的“性丑闻封口费”案陪审团判定特朗普的34项嫌疑全部有罪。检方在起诉特朗普时认为，特朗普为了防止与成人演员斯托米·丹尼尔斯发生性关系被曝光，通过前私人律师迈克尔·科恩支付13万美元（约合1.7亿韩元）用于“封口”，并将这笔费用伪造成家族公司特朗普集团的法律咨询费。 陪审团站在了检方一边。当初有人预测，仅审理就需要几天时间，但10个小时后全场一致做出了判决。34项嫌疑分别是伪造的支票和发票等总件数。在纽约州以隐瞒其他犯罪为目的伪造商业文件是重罪。 特朗普的总统选举竞争者拜登总统方面高兴地说：“这表明，没有任何人能在法律之上。”刑期将于7月11日宣判，这将是他正式被选为共和党总统候选人的共和党全党大会（7月15日－18日）开幕4天前。

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