东契奇率领的达拉斯队时隔13年再次进入NBA总决赛. June. 01, 2024 07:58. by 任寶美 bom@donga.com. 达拉斯小牛队时隔13年再次进入了美国职业篮球（NBA）总决赛。 31日，达拉斯小牛队在与明尼苏达森林狼队的2023~2024赛季NBA季后赛西部联盟决赛（7战4胜制）第5场比赛中，以124-103获胜，并以4胜1负的战绩领先对手，捧起了西部联盟冠军奖杯。本赛季以常规赛第5名的成绩进入季后赛的达拉斯小牛队继在西部联盟8强赛上战胜洛杉矶快船队（第4位）、在4强赛上战胜俄克拉何马雷霆队（第1位）后，在决赛上也击败了排名比自己靠前的明尼苏达森林狼队（第3位），延续了“Upset（以下克上）”。达拉斯小牛队将在7日开始举行的7战4胜制的NBA总决赛上，与本赛季两大联赛中胜率最高（0.780）的波士顿凯尔特人队展开对决。这是小牛队自2010~2011赛季以来时隔13年再次进入NBA总决赛。 达拉斯小牛队的“斯洛文尼亚特级”卢卡•东契奇被选为西部联盟决赛最有价值球员（MVP）。在当天的第5场比赛中，东契奇取得36分、10个篮板球、5次助攻的数据，在本轮系列赛5场比赛中场均砍下32.4分、9.6个篮板球、8.2次助攻，表现活跃。这是2018~2019赛季进军NBA后度过第6个赛季的东契奇首次登上总决赛舞台。东契奇在第5场比赛获胜后说：“这真是一次艰难的旅程。但是还没有结束。距离总决赛冠军还有4场胜利。”

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