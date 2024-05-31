黄宣优在男子200米自由泳中继波波维奇之后居第2位. May. 31, 2024 08:15. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国游泳名将黄宣优（21岁）在巴黎奥运会开幕前57天参加的事前检查大会上获得了第2名。 30日，黄宣优在西班牙巴塞罗那举行的2024地中海（MareNostrum）游泳巡回赛第2站比赛男子200米自由泳决赛中，以1分45秒68的成绩触壁。只有大卫•波波维奇（20岁•罗马尼亚）以1分44秒74的成绩比黄宣优快。1分44秒74是该项赛事的新纪录。 黄宣优表示，“没有经过tapering（大赛前夕调整状态的事情）就参加了比赛，但能游出1分45秒左右的成绩，感到非常满意。波波维奇已经进入1分44秒大关，预计将在巴黎奥运会上展开更加激烈的角逐。剩下的时间我会好好准备。”黄宣优200米自由泳个人最好成绩是1分44秒00，比波波维奇当天的成绩还要快。 这是黄宣优和波波维奇自去年福冈世界游泳锦标赛男子200米自由泳决赛（7月25日）后时隔310天再次展开比赛。当时，黄宣优排在第3位，领先波波维奇（第4位）。黄宣优获得该项目金牌的今年2月多哈世锦赛上，波波维奇没有出战。理由是“将全力备战巴黎奥运会”。黄宣优和波波维奇将在31日举行的100米自由泳、以及下月2、3日在摩纳哥举行的第3站比赛上再次展开对决。 地中海游泳巡回赛每年5、6月在地中海沿岸城市巡回举行比赛。目前正在欧洲进行转地训练的韩国游泳代表队为了确认比赛感觉，参加了此次比赛。除黄宣优外，李周浩（29岁）和金民燮（20岁）分别获得了男子100米仰泳（54秒03）和男子400米个人混合泳（4分15秒62）银牌。

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