看上司眼色的M世代，不申请假期原地休息的“安静休假”越来越多. May. 31, 2024 08:14. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 《福布斯》等媒体上月29日报道说，在美国“千禧一代”（1981~1996年出生）中间，不申请休假，在休养地、办公室外等地消极工作的“安静的休假（Quiet Vacationing）”正在扩散。 新冠病毒疫情当时在规定的时间内只工作到可以避免解雇的程度，实际上像辞职状态一样过活的“安静的辞职（Quiet Quitting）”之后，又出现了“安静的休假”的概念。如果说“安静的辞职”意味着“决不会做收受的钱以外的事”，那么“安静的休假”则意味着“比起上司压力较大的办公室，想在舒适的氛围中自由工作”。 据舆论调查公司哈里斯波尔4月26日~28日以1170名上班族为对象进行的问卷调查结果显示，M世代劳动者中有37%的人回答“有过不通知上司或雇主就休息的经历”。这与“X一代（1965~1980年出生）”和“Z一代（1997~2012年出生）”的回答者分别只有24%回答“有那样的情况”形成鲜明对比。 喜欢安静休假的人群是年轻的专业人士。他们因为要遵守截止日期、提高生产效率的压力，不申请休假。他们主张：“不想在拿很多钱的公司里看起来像个懒虫，所以申请休假很不安。” 特别是，不少公司或上司正式休假时，也经常有指示工作的倾向，这也是他们不休假的原因。在哈里斯波尔的调查中，86%的受访者表示，“休假时也收到了上司的邮件。” 对于安静的休假，舆论意见不一。批评者们指出：“不申请休假，比平时少工作是‘道德松懈’，如果被发现，对同事们也会造成损失。”相反，也有人反驳称：“在职场感到职业倦怠或被低估的专业人士暂时充电的话，可以发挥更多的集中力和生产效率。” 但是有人指出，为了防止安静的休假，增加带薪休假天数的方案是不合适的。据哈里斯波尔分析，每年拥有11~15天带薪休假的劳动者很有可能用完休假天数，但如果得到16天以上，休假使用率就会明显下降。

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