脏物气球和GPS干扰……必须彻底应对朝鲜“灰色地带挑衅”. May. 31, 2024 08:13. . 朝鲜在顺安一带向东部海域方向发射了10多枚疑似超大型火箭的短程弹道导弹。这是一次发射弹道导弹中数量最多的一次。该导弹射程为350公里，可以打击韩国大城市和主要空军基地。朝鲜还在西北岛屿一带进行了干扰卫星定位系统（GPS）电波的攻击。此前，朝鲜向韩国飘送了260多个装有肥料和垃圾的“脏物气球”，同时还进行了GPS干扰攻击。由于GPS干扰，往返于仁川海域的渔船和游船的航海装置出现了故障。 从脏物气球到发射大量短程导弹、GPS干扰攻击等，朝鲜的连锁挑衅似乎按照事先周密的计划有条不紊地进行着。朝鲜在韩中日三国领导人会议在首尔举行之际发射了军事侦察卫星，但因火箭在空中爆炸而狼狈不堪。对时隔4年半举行的韩中日领导人会议进行搅和并展示自己最新军事力量的野心勃勃的计划成为泡影后，似乎从之后开始集中进行连锁挑衅。 事实上，朝鲜在发射侦察卫星的前一天即26日，曾以国防部副相的名义发表声明，表示“不能袖手旁观韩美空中侦察和海上机动巡逻、‘脱北者’团体向朝鲜散发传单”，预告将采取攻势性应对。其中不仅警告“无数的垃圾袋和脏物袋即将散布在韩国国境和纵深地区”告，还威胁“随时可能在水上或水下行使自卫力”。对于韩国军方来说，还要对更致命的海上挑衅可能性保持警惕。 这种挑衅是为了在韩国社会内部煽动不安和混乱的高端政治心理战。特别是朝鲜还进行了放飞脏物气球等正常国家行为根本无法想象的脏乱挑衅。这种低级的行为助长了“垃圾在非常时期有可能变成细菌等生物武器”的恐惧感，刺激了反对向朝鲜散发传单的舆论，同时还进行了GPS干扰，引发了对日常陷入瘫痪的不安。 朝鲜像这样通过不进行实际武力活动和战争等模糊的中低强度挑衅即“灰色地带作战”，使用诱导韩国应对变化的强压战术。超越此前集中进行的导弹武力示威，其手段和范围也在进一步扩大。面对这种肮脏、巧妙的游戏，韩国政府和军方应该周密应对。特别是为了不卷入过度应对或内部混乱等朝鲜的阴谋，迫切需要沉着冷静的应对。

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