法德领导人：“必须允许乌克兰用西方武器攻击俄罗斯本土”. May. 30, 2024 07:43. by 趙은아 achim@donga.com. 在支持乌克兰的西欧，允许乌克兰打击俄罗斯本土的呼声越来越高。随着最近俄罗斯展开大规模攻势，俄-乌战争开始进一步倾斜，有人声称有必要积极应对。最近在乌克兰边境附近进行战术核武器演习的俄罗斯对此威胁说：“他们要知道自己在玩什么。” 法国总统马克龙28日表示：“赞成乌克兰用西方支援的武器攻击俄罗斯领土。”正在德国进行国事访问的马克龙当天下午在与德国总理朔会谈后举行的联合记者会上表示：“应该允许把攻击乌克兰的俄罗斯军事基地无力化。否则如何向乌克兰国民说明如何保护？”朔尔茨也表示同意说：“乌克兰拥有国际法上的所有权力，可以明确表达。” 分析认为，法德两国领导人的上述发言为最近多名欧洲领导人要求取消“禁止攻击俄罗斯本土”的主张提供了有力支持。北约秘书长斯托尔滕贝格24日在接受英国《经济学家》采访时表示：“北约盟国应该撤回禁止乌克兰用西方武器攻击俄罗斯军事设施的措施。”英国外交大臣卡梅伦本月初也曾表示：“乌克兰可以利用西方武器攻击俄罗斯的目标。” 当地人士认为，作为乌克兰援助“大腕”的美国坚持不允许攻击俄罗斯本土的方针，立即改变战略的可能性很小。但是，随着多名欧洲领导人的继续加入，基调有可能发生变化的预测也占上风。 在欧洲，这种声音之所以越来越大，是因为在超过2年零3个月的战争中，俄罗斯趁美国武器支援空白期，占领领土的速度越来越快。乌克兰总统泽连斯基17日在接受法新社采访时表示：“由于西方提供的武器不能用于攻击俄罗斯领土，俄罗斯在战争中变得有利。” 俄罗斯就攻击本国本土的说法针锋相对地表示：“可能会造成严重的后果。”俄罗斯总统普京28日在乌兹别克斯坦塔什干举行的记者会上表示：“欧洲国家应该正视他们在玩什么。小而人口密度高的国家在攻击俄罗斯领土之前一定要铭记这一点。”这暗示了如果攻击俄罗斯本土，俄罗斯有可能用战术核武器等进行反击。

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