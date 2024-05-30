朝鲜突发“污秽物气球”袭击，韩国全国出现漏洞. May. 30, 2024 07:42. by 尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜发动了大规模的“污秽物恐怖袭击”。朝鲜在从28日晚开始的两天内，总共放飞了260多个装有肥料和垃圾的大型气球。这是首次在短时间内进行如此规模的气球恐怖袭击。装有污物的气球渗透到了首尔市中心、全北、庆北等韩国全境。离龙山总统室只有4.5公里的政府首尔大楼和外交部大楼屋顶上也掉下了气球。有人担心，如果难以拦截的大型气球上装有炸弹、生化武器等，就会接连发生人员伤亡，并引发大规模混乱。朝鲜29日还在西部海上实施了卫星定位系统干扰攻击。分析认为，朝鲜试图通过同时攻击扩大混乱。 据韩国军方介绍，大型气球从28日晚起从军事分界线以南的京畿道、江原道交界地区飞向全国各地。到29日为止，气球不仅飞到了首尔市麻浦区、九老区、永登浦区等首都圈，还飞到了江原道、庆尚南道、全罗北道等地。在距离军分线250公里远的庆尚南道居昌郡渭川面的一块农田里，也发现了气球。在全罗北道茂朱郡和忠清南道鸡龙市坠落的气球周围还发现了火药，有关部门已介入调查。 韩国军方人士表示：“以一天为基准，朝鲜放飞了历次最大规模的对韩气球。”据悉，气球和垃圾袋的连接处设置了“自动爆破计时器”。虽然没有动力装置，但可能是为了计算风向和飞行时间，向总统室和政府首尔大厦等主要目标抛撒污秽物。此前的2016年，朝鲜向首尔放飞的大型气球上曾掉落大型物体，导致车辆和住宅屋顶受损。军方出动生化武器应对快速小组和爆炸物处理小组，回收了80多件落在地上的物品，有关部门正在进行精密分析。 此前的26日，朝鲜曾威胁说，将回应“脱北者”向朝鲜散发传单，并称“即将有许多废纸和污秽物被散发到韩国边境地区和纵深地区。”有观察人士认为，朝鲜国务委员长金正恩在发射军事侦察卫星的第二天即28日主张，“韩国傀儡们对正当的卫星发射展开了武力示威”“这是不可饶恕的玩火游戏”，因此朝鲜可能会继续对韩国进行挑衅。韩国军方警告朝鲜，“立即停止反人伦的低级行为”。

한국어