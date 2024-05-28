哈马斯向特拉维夫发射火箭，以色列对拉法难民村展开报复性攻击. May. 28, 2024 08:07. by 开罗=金基润 常驻记者 pep@donga.com. 围绕巴勒斯坦加沙地带最南端城市拉法，以色列和哈马斯之间的交战正在激化。特别是以色列26日攻击拉法市西部的塔尔-苏尔坦难民村一事，巴勒斯坦方面愤怒地表示：“违背了不攻击人道主义地区的承诺。”巴方还敦促伊斯兰国家发动对以色列的起义。以色列则针锋相对地表示：“哈马斯在同一天率先发动了火箭攻击，有必要对哈马斯干部进行扫荡。” 据英国广播公司（BBC）等媒体报道，哈马斯当天从拉法一带向以色列最大城市特拉维夫、赫尔兹利亚、克拉帕沙里亚胡、拉马特-哈沙伦、佩塔提克瓦等中北部主要城市发射了至少8枚火箭。这是哈马斯自去年12月向特拉维夫发射火箭后，时隔6个月再次向特拉维夫发射火箭。受此影响，各地响起了导弹警报，“铁穹”防空系统开始运作。但以色列方面表示：“拦截了部分火箭，人员伤亡只有1人。” 几个小时后，以色列对拉法进行了报复性攻击，至少有35名巴勒斯坦居民死亡。特别是聚集在塔尔-苏尔坦难民村的女性、儿童等大举牺牲。 巴勒斯坦方面愤怒地表示：“对难民村的攻击是大屠杀。”巴勒斯坦红新月会也通过社交媒体X（原推特）表示担忧，称“目前搜索和救援工作仍在进行，伤亡人数将会增加”。联合国最高司法机构国际法院（ICJ）24日命令以色列“停止对加沙地带的袭击”，但以色列对此选择无视，这一点也被认为是问题所在。 以色列军方反驳说：“袭击了哈马斯恐怖分子活动的拉法所在的哈马斯设施”，这是正当的军事行动。此次攻击还击毙了在哈马斯负责资金管理的高层干部亚辛•拉维亚和卡莱德•纳扎尔。但是，以军方补充说：“我们接到了因该攻击引起的火灾，相关地区的多名平民受到损失的报告”，“军方正在调查事实关系。” 但是，随着哈马斯表示将进行追加报复，双方的交战再次激化。哈马斯表示：“对占领军在难民帐篷里犯下的屠杀感到愤怒”，“不仅是约旦河西岸地区和耶路撒冷的居民，就连海外的巴勒斯坦国民也要起义。”双方原定于28日在埃及开罗举行的停战谈判也有可能出现差池。哈马斯表示：“如果以色列不停止对加沙地带的攻击，就不会释放被扣押的以色列平民人质。”

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