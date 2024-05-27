韩国宇宙厅今日开启“新空间时代”. May. 27, 2024 08:04. by 崔智媛记者 jwchoi@donga.com. “现在是需要选择和集中的时候。计划将预算集中在主要事业上进行培养。宇宙航空厅的集中培养将成为民间宇宙产业的引水。” 26日，首任宇宙航空厅厅长内定者（首尔大学教授）尹永彬（人名音译下同）在接受东亚日报采访时，对宇宙厅的开厅意义做出了上述表示。与美国、欧洲等宇宙强国相比，韩国的民间宇宙产业发展较晚，因此不会将预算分散在各种事业上，而是集中投资具有产业价值的事业。 在政府主导的大前提下，宇宙厅将开启由企业主导的“新空间（NewSpace）”时代，于27日在庆南泗川开业。尹内定者将与宇宙航空任务本部长内定者约翰•李（前美国航空宇宙局•NASA高层职员）、次长内定者卢景元（科学技术信息通讯部研究开发政策室长）一同在27日被任命。 宇宙厅今年将接受科学技术信息通讯部负责的7000亿韩元规模的宇宙相关预算，进行主要事业。此前，尹锡悦总统曾表示，到2027年为止，将把宇宙开发预算扩大到1.5万亿韩元以上，因此明年将申请比今年更多的预算。除了培育民间主导产业之外，宇宙厅还没有制定具体的规划，因此预算方向还是未知数。尹内定者表示：“宇宙厅计划不久后公布集中投资什么事业等具体计划。” 宇宙相关业界期待，不仅是预算，从至今为止以国家为主制定的宇宙政策中摆脱出来，制定出更符合民间形态的政策。 韩国航空宇宙产业振兴协会副会长金民锡表示：“发射体和卫星是手段。现在用运载火箭抢占商业市场为时已晚，只有深入思考韩国企业可以利用该手段做什么，才能进军全球市场。”也就是说，只有将韩国领先于其他国家的信息通信技术（ICT）、成套设备事业等与宇宙事业相结合，才能掌握产业的主导权。金副会长还表示：“10年后，将在月球或华城等地建设居住地，构筑基础设施”，“在施工能力方面，美国也赶不上韩国。宇宙厅应该发掘韩国独一无二的技术，将其培养成未来的吃食。” 对此，尹内定者也表示了肯定的意见。尹内定者表示：“我认为半导体、ICT等多个尖端产业可以与宇宙事业融合，让民间企业进行这种尝试，成为新一代增长动力是宇宙厅的一大蓝图。” 科学技术信息通讯部在宇宙厅开厅之前，开始了组织整顿。在宇宙厅开厅的同时，科学技术信息通讯部将移交7000亿韩元的宇宙事业相关预算和负责组织。因此，负责宇宙事业的巨大公共研究政策官将更名为公共融合研究政策官，并在内部新设科室等，进行组织改编。

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