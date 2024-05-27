尹锡悦会见李强……扩大韩中自贸协定，加强经济合作. May. 27, 2024 08:03. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统在与以第九次韩中日领导人会议为契机访韩的中国总理李强举行会谈时表示：“韩中两国面临的共同挑战课题非常严峻。正如过去30多年里韩中两国共同克服各种难关，为彼此的发展和成长做出了贡献一样，希望两国在全球复合危机中继续加强合作。”据悉，韩中当天讨论了经济、贸易合作、加强人文交流等问题，并讨论了扩大韩中自贸协定的具体方案。尹锡悦就任后一直致力于通过《华盛顿宣言》等韩美日安保合作制度化、加强经济合作，这一次同时强调了经济相互依存度高的区域内韩中日合作。 尹锡悦当天下午与访韩的李强在龙山总统室举行的会谈中表示：“乌克兰战争、以色列哈马斯事态持续，世界经济的不确定性也在加重。希望两国加强交流与合作，相互尊重，追求共同利益。”尹锡悦和李强的会谈是继去年9月在印度尼西亚雅加达以东盟峰会为契机举行的会谈之后的第二次。 李强转达了中国国家主席习近平的问候，对韩方热情款待中国代表团一行表示感谢。他还表示：“我们坚持开放包容，凝聚共识，消除分歧，保持了良好的合作氛围。我们一直坚持互利共赢，加强实质性合作和利益融合，促进了共同发展和繁荣。”据悉，在美中供应链矛盾的情况下，韩中会谈的焦点是讨论扩大经济通商合作的方案。据悉，韩中两国还就韩半岛局势进行了讨论。尹锡悦在上次会谈时曾对李克强总理表示，“朝核问题越是恶化，韩美日合作就越要加强”，要求中国在朝核问题上诚实履行责任。 尹锡悦还将与日本首相岸田文雄举行首脑会谈，讨论扩大两国合作的方案。这是继去年5月韩日首脑会谈后，岸田时隔一年再次访韩。在明年迎来韩日邦交正常化60周年之际，会谈中是否会强调两国国民能够切身感受到的韩日关系改善的实际利益，备受关注。韩日首脑在强调韩美日安保合作的同时，还会强调经济相互依赖度高的韩中日之间合作的必要性。也有人说，可能会要求中国采取积极措施，以应对朝核、导技术高度化等安全威胁。

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