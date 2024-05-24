“世界物价都在上涨，只有我的收入在减少”. May. 24, 2024 08:04. by 世宗=宋慧美记者、世宗=金道亨记者 1am@donga.com,dodo@donga.com. 在中小建设公司上班的姜某（36岁）从今年开始实际上被削减了工资。在熄火的建设景气中，从应该给现场劳动者的工资拖欠开始，作为白领的他的工资也被冻结在去年的水平上。 姜某的妻子两个月前刚分娩，他叹了口气说：“没有财路的时候，从尿布到汤饭，价格没有不涨的。”他还说：“周围也有收到削减工资同意书，不情愿地签名的情况，所以其实要感恩。”他从今年开始带盒饭和咖啡去公司。 据调查，随着物价居高不下，家庭的实际收入出现了7年来的最大减幅。虽然名义收入增加了，但物价上涨得更快，生活自然而然地萎缩了。受企业经济不景气的影响，上班族的腰包是历代最紧的，个体营业者的收入也独自倒退。 据统计厅23日公布的家庭动向调查结果显示，今年第一季度（1~3月）家庭月平均收入为512.2万韩元，比一年前同期（505.4万韩元）增加了1.4%。去年第四季度（10~12月）收入增加了3.9%，但进入今年以来大幅放缓。 如果扣除物价上涨部分，家庭实际收入反而比1年前减少了1.6%左右。以第一季度为准，这是自2017年（-2.5%）以后7年来的最大萎缩幅度。食品价格暴涨等物价持续走高至3%左右，家庭经济状况也随之恶化。 上班族月平均收入为329.1万韩元。以名义金额为准，也比一年前（332.6万韩元）减少了1.1%。再加上考虑到物价上涨部分，实际劳动收入在1年内减少了3.9%。这是自2006年开始进行相关统计以来，第一季度最大幅度的减少趋势。个体户所赚的事业收入虽然上涨了8.9%，但其中个体户的收入反而减少了。 统计厅家庭动向收支科科长李镇锡（音）表示：“因为收入没有像物价一样增加，所以家庭实际收入变成了负数。特别是受去年企业奖金等减少的影响，劳动收入大幅减少。”

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