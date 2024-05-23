“体感温度超过33度的日子，每小时休息10分钟以上”. May. 23, 2024 07:46. by 周愛眞 jaj@donga.com. 预计今年夏天将出现酷暑天气，为此政府制定了在体感温度超过33度的日子，每小时休息10分钟以上的劳动者保护对策。 雇佣劳动部22日表示，到9月为止将实施包括上述内容的《应对酷暑的劳动者健康保护对策》。根据该对策，从今年开始，酷暑标准将从大气温度改为体感温度。雇佣部相关人士表示：“室内空间的情况是，体感温度比大气温度更重要”，“为此，构建了在韩国产业安全保健公团网站或QR码输入温度和湿度后，自动计算体感温度的系统。” 雇佣部决定，在体感温度31度以上的“关注”级别，向劳动者提供水和阴凉休息场所，在33度以上的“注意”级别，建议每小时休息10分钟，并缩短下午2~5点的室外作业。如果体感温度超过35度，就发布“警告”级别，建议每小时休息15分钟，在酷暑时间段停止室外作业。在超过38度的“危险”级别，除紧急措施外，建议停止室外作业。气象厅也决定在产业领域酷暑危险水平处于“注意”以上的当天上午11点半通过重大灾害警报（KakaoTalk开放聊天室）、安全保健管理者NaverBand等实施酷暑影响预报。

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