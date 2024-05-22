仓促推进、遇风撤回……草率政策的混乱局面何时才能结束. May. 22, 2024 07:40. . 韩国政府一度决定禁止没有国家统一认证标志（KC）的80种海外产品的直购，但三天后撤回，消费者和政界对此的批评持续不断。这是因为，虽然已经进入执政第三年，突然出台了与现实背道而驰的政策，结果遭遇逆风、慌忙收回，反复出现徒劳无功的现象。 就禁止海外直购事件，总统室最终向国民道歉。据悉，政府从3月初开始成立了“海外直购综合对策工作组”，召开了20多次会议，尽管在此过程中出现了“预计会遭遇抗议”的意见，却跳过了收集消费者意见的程序。政府和执政党的合作也没有顺利进行，甚至国民力量党批评称，“在没有党政协商的情况下宣布了不成熟的政策”。 问题是，出台不成熟的政策后，遭遇意想不到的障碍，这种逆行的混乱局面正出现在整个国家政策中。最具代表性的是，前年底宣布把以周为单位的加班时间改为以月、季度、半年、年为单位的方案，在劳动界提出抗议后，于去年3月撤回。今年，在把研发预算削减14.8%、引起科学技术界的反对后，明年的研发预算干脆将取消可行性调查、大幅扩大。将入学年龄提前到5周岁的计划因家长的抗议，教育部长辞职，最终被中断。 有分析认为，在反复出现政策混乱的背景中，因议会选举失败等而陷入困境的政府的急躁症起了作用。挤掉通过直购平台涌入的中国过剩产品，不仅是韩国，其他发达国家也都在经历苦恼。美国、欧盟等在考虑上调对中国直购产品的关税时，考虑到本国消费者的反对和贸易矛盾激化，还没有出台明确的对策。在这种情况下，只有韩国政府提出了不是结构性解决方法，而是蹩脚的“镊子限制”政策，结果遭遇了逆风。 有关国民实际生活的政策，从立案阶段开始就要充分考虑国民的接受性、意外的副作用。在此次事件中，总统室和政府部门表现出的判断力、对政策消费者的感性不符合世界第十大经济大国的地位，处于不及格的水平。令人担心的是，以这种业余选手般的问题解决能力，能否顺利克服国内外的挑战局面。

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