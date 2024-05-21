“3个半小时的会议审查42名大法官候选人”……装模作样吗?. May. 21, 2024 08:28. . 法院内部人士指出，在选定新任大法官的过程中，大法官候选人推荐委员会的审查存在漏洞。曾在今年1月卸任的前大法官闵裕淑、安哲相的继任者推荐委员会活动的安恩智法官在内部公告栏上写道：“会议只有一次，时间是从下午3点开始。对于所有的审查同意者来说，充分、多样地交换意见的时间不够。”推荐委员会由前任大法官、法院行政处长、法务部长官等10人组成，安恩智以普通法官的代表身份出席。 推荐委员会负责考察接受国民推荐的人士中同意审查的人，并向大法院院长推荐3倍以上的提请对象。审查对象的判决书或论文等会提前提供给推荐委员，但法院行政处另行调查的资料会在会议当天发放。当时，推荐委员会在3个半小时左右的会议中，对42人进行了审查，并向大法院院长推荐了6人。平均每人5分钟。要通过审核资料、讨论决定推荐者，时间太紧了。 因此有人指出，要推荐的候选人已经确定了一定程度，审查是不是成了例行公事。一名部长法官在2020年选定大法官时，法院行政处有关人士向推荐委员长提及了特定人，并主张该候选人实际上被任命为大法官，因此引发了争议。对审查公正性的疑问也没有消失。安恩知表示，“有必要公开推荐最终候选人的程序和过程”，也是出于这个原因。 推荐委员会的运营始于2011年法院组织法修改之后。根据大法院例规运营的大法官推荐咨询委员会被批评有名无实后，将推荐委员会的设立定为法律，并明示了组成方式等。立法宗旨是在选定大法官的过程中排除外部影响，牵制大法院院长的人事权。为此，推荐委员会的审查必须独立、忠实地进行。 目前，大法院正在进行选定将于8月卸任的3名大法官的继任者的工作。为了进行充实的审查，应该从这次开始改善增加推荐委员会会议时间等可以立即改变的事情。从推荐阶段到大法院院长的提请、国会的任命同意、总统的任命等全过程中，不能有丝毫的疏忽。

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