KAIST开发出在海上最多可生物降解82%的纸包装材料. May. 18, 2024 07:35. by 崔智媛记者 jwchoi@donga.com. 国内研究组开发出了在海上最多可生物降解82%的包装材料。 KAIST（韩国科学技术学院）17日表示，建设及环境工学系教授明在旭（人名音译下同）、生命科学系教授梁韩瑟、延世大学包装及物流系教授徐钟哲共同研究组开发出了可持续的海洋生物降解性纸涂层材料。 日常生活中常用的纸质包装材料虽然是绿色包装材料，但存在不耐水、易撕裂等缺点。为了克服这一点，使用了聚乙烯等涂层材料，但这种涂层材料无法降解。 研究组在生物降解性塑料聚乙烯醇上利用硼酸制作了薄膜。将其涂在纸上，成功制造出了既容易降解又能阻断水和氧气的高强度包装材料。 研究组为了确认涂层纸的生物降解性，将涂层纸暴露在最难降解的环境—海洋环境。对涂布纸的111天观察证实它可以生物降解到59%至82%。另外，通过老鼠的生物反应实验，确认了涂层纸的安全性。 明教授表示：“因为是在自然环境中可以进行生物降解的低毒性物质，所以即使无意中被丢弃，也不会加剧环境污染，有可能成为塑料包装材料的可持续替代品。”

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