李政厚将接受柳贤振-大谷翔平主刀医生的检查. May. 16, 2024 08:37. by 任寶美 bom@donga.com. 一天之内情况发生了变化。李政厚（25岁•旧金山巨人队•照片）也许要再次向肩膀开刀。 美国职业棒球大联盟（MLB）旧金山队15日表示：“核磁共振成像（MRI）检查结果显示，李政厚的肩膀上出现了‘结构性损伤’”，“计划前往洛杉矶（LA）接受尼尔•埃拉特拉切博士的检查。” 埃拉特拉切博士是柳贤振（韩华）的肩膀和胳膊肘手术的主刀医生。大谷翔平（洛杉矶道奇队）也在去年接受了该医生的胳膊肘手术。旧金山地区媒体《水星新闻》担心地表示：“在接受著名主刀医生检查时，经常会得出需要动手术的结论。”李政厚在韩国职业棒球联赛耐克森(（现Kiwoom）时期的2018年11月曾接受过左肩手术。 13日，李政厚在与辛辛那提红人队的主场比赛中，在第1局上半局防守途中与外野围墙相撞后，被诊断为左肩脱臼。旧金山队主教练鲍勃•梅尔文在14日的比赛前夕表示，“似乎没有必要进行手术”，但最终还是需要接受进一步的精密检查。在球队以2比10负于洛杉矶道奇队的15日，李政厚依然出现在主场，以明朗的表情与队友们在一起。 整形外科专家、旧金山加利福尼亚大学（UCSF）教授尼拉布•潘蒂亚表示：“结构性损伤，意味着（防止上臂骨从肩骨中脱落的）关节囊和骨头也可能出现异常。根据关节囊和骨骼损伤程度，可能会反复出现脱臼症状，如果接受手术，恢复需要4~6个月左右。如果不接受手术，4~6周后就可以回归赛场。”

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