尹锡悦与曹国时隔5年在正式场合见面……“很高兴见面”+简短握手. May. 16, 2024 08:36. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 尹锡悦总统在佛诞日15日与祖国革新党代表曹国见了面。尹锡悦与曹国在文在寅政府时期以“曹国事态”为契机交恶，时隔5年首次在正式场合见面。两人没有进行特别的对话，只是简短地握了手。 尹锡悦当天参加在首尔市钟路区曹溪寺举行的佛历2568年佛祖诞辰日奉祝法会主要仪式，并致贺词，然后在活动结束后退场时与出席的主要政界人士打了招呼。这时，尹锡悦也与曹国握了手。总统室相关人士解释说：“与曹代表握手并没有特别的意图。与坐在前排的主要出席者握手，自然而然地打了招呼。”曹国方面也表示：“尹总统对曹代表说，‘很高兴见面’。”除曹国外，尹锡悦还与活动现场最前排的国民力量党院内代表秋庆镐、共同民主党院内代表朴赞大等握了手。 这是尹锡悦自2019年7月以来首次与曹国在正式场合会面。当时被文在寅政府任命为检察总长的尹锡悦参加了在青瓦台举行的任命状授予仪式，与当时担任民政首席秘书的曹国进行了茶谈。同年8月，曹国被提名为法务部长后，在国会人事听证会前后，子女入学考试不正之风等问题集中浮出水面。当时尹锡悦领导的检察机关对围绕曹国一家的各种疑惑展开了全方位调查。自然而然地，尹锡悦和曹国作为检察机关负责人和事件当事人，结下了恶缘。在今年4月的议会选举中，曹国创建的祖国革新党占据12席，确保了院内第三大党地位。曹国最近主张《金建希特检法》等，甚至公开提及弹劾总统。 在文在寅政府担任法务部长时期与时任检察总长尹锡悦发生矛盾的共同民主党国会议员当选人秋美爱也参加了当天的活动。据悉，第22届国会国会议长有力候选人秋美爱坐在活动现场第二排，没有与尹锡悦单独打招呼。

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