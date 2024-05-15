政府和地方自治团体应行动起来，让“时间成为补贴”. May. 15, 2024 07:42. . 2日，京畿道龙仁市处仁区远三面居民在龙仁市政府前焚烧了挂着“无条件绝对反对”横幅的灵车。远三面是SK海力士投资120万亿韩元的半导体集群所在地。参加集会的200多名地区居民高喊“SK滚蛋”的口号。 SK海力士2022年12月与居民代表签订了下水道整备、青少年培养事业、体育设施设置等相生协议，并正在履行中。但最近居民们又要求得到工厂建设现场的餐馆、咖啡厅经营权以及工厂竣工后打扫工厂和经营小卖部的权利等。 工厂开工已经推迟了3年。2019年宣布一般产业园区建设计划时，目标的工厂开工时间是2022年。但是为了解决土地补偿、用水协商相关的京畿骊州市的矛盾等各种问题，推迟到明年。现在才勉强进行土地挑选，公司担心,因居民的反对日程再次被推迟。 三星电子决定投资360万亿韩元的龙仁半导体集群会如何呢？ 2日，韩国土地住宅公社计划以处仁区二东邑居民为对象举行说明会。但是，由于居民们要求撤回单方面指定国家产业园区，说明会最终告吹。 政府今年2月将龙仁半导体集群的主要水源定为华川大坝后，江原道表示反对称：“在利用地方自治团体重要资源时，没有经过商议就做出了决定。”江原道主张，此前地方自治团体因建设大坝遭受了损失，因此需要适当的补偿。 尹锡悦总统9日在记者会上就半导体支援问题表示：“时间就是补贴。”他还说：“将放宽限制，使电力、用水、基础设施、工厂建设（等）能够加快速度。”但是现在看到这两个地方的情况，人们首先会感到担忧。 韩国已经在速度战中处于劣势。《东亚日报》和产业研究院对2021年以后美国、日本、欧盟、台湾宣布的半导体相关制造设备投资规模进行了统计，结果显示，共753万亿韩元的项目以2030年为节点，大部分将结束（5月9日A1版）。韩国只有以2047年为目标的三星和SK的半导体集群等超长期计划，但连这一计划从一开始就出现了分歧。 最近，美国半导体产业协会和波士顿咨询集团也提交了类似报告。内容是，2032年韩国的尖端逻辑芯片制造占有率将从31%（2022年）下降到9%，而美国将从0%猛增到28%。因为美国通过半导体支援法拿出补贴，吸引了台积电、三星电子、美国英特尔的投资。 过去的30年是东北亚在半导体产业中扩张的局面。美国为了让芯片更便宜，将生产委托给了东北亚。但是，以新冠疫情期间半导体供需困难和美中矛盾为契机，情况发生了变化。在展开“超高速金钱战争”的半导体业界，如果在速度战中失去机会，必然会落伍。为了不让“时间就是补贴”这句话成为空话，政府要清除障碍，打开投资之门，地方自治团体要致力于说服地区居民。

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