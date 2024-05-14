“调查金建希”的检察指挥部全员换人. May. 14, 2024 07:45. by 许东俊记者、朴钟民记者 hungry@donga.com、blick@donga.com. 全州地方检察厅厅长李昌洙（53岁，司法研修院第30期）（音，下同）被任命为首尔中央地方检察厅厅长，负责指挥围绕尹锡悦总统夫人金建希的“德意志汽车股价操纵事件”和“收受名牌迪奥包”的调查。李昌洙在尹锡悦担任检察总长时曾担任大检察厅发言人等，是被归为“亲尹”的检察官。 法务部13日宣布了对39名大检察厅检察官级人员的晋升及调任人事。近两年来负责中央地方检察厅事件的首尔中央地方检察厅厅长宋庆镐（54岁，第29届）担任釜山高等检察厅检察长，指挥名牌包事件的第一次长检察官金昌镇（49岁，第31届）和负责德意志汽车事件的第四次长检察官高亨坤（54岁，第31届）分别担任法务研修院企划部长和水原高等检察厅次长检察官。虽然三人全部晋升，但在检察总长李元锡就名牌包事件下达迅速、严正调查的指示后，全权负责调查金建希相关案件的首尔中央地方检察厅指挥部被全面换血。当天，首尔中央地方检察厅刑事一部（部长检察官金承浩）传唤给金建希送名牌包的崔在荣牧师，正式展开了调查，因此有观察认为，金建希的出席通报也迫在眉睫。 首尔中央地方检察厅随着第2次长检察官朴贤哲（53岁，第31届）晋升为首尔高等检察厅次长，第3次长检察官金泰恩（52岁，第31届）晋升为大检察厅公共调查部部长，指挥部全体人员被更换。由于此次人事调整，次长检察官的12席空缺，次长检察官和部长检察官的人事调整也将在近期进行。 除了大检察厅次长检察官申自用（52岁，28届）和反腐败部长梁锡祖（51岁，29届）之外，担任李元锡参谋的大检察厅干部也大举更换。从今年年初开始，水原高等检察厅次长检察官卞必健（49岁，第30届）被任命为法务部一直空缺的企划调整室长，负责检察人事和预算的新任检察局长将由被归为“非尹”的“公安通”、仁川地方检察厅长宋康（50岁，第29届）担任。 正在调查共同民主党代表李在明“向朝鲜汇款疑惑”的水原地方检察厅厅长由南部地方检察厅厅长金裕哲（55岁，第29届）担任。大检察厅犯罪情报企划官朴永镇（50岁，第31期）被提升为正在调查前总统文在寅的女婿徐某被泰国易斯达航空特惠招聘的全州地方检察厅厅长。 此次人事调整是在总统民政首席秘书金周贤被任命6天后进行的。法律界评价说，自去年9月人事调整后，时隔8个月发表的此次人事调整在时期上是非常罕见的。法律界相关人士评价道：“这是面临金建希调查的检方可能被拉到政治斗争中心的人事安排。”

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