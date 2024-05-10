德国政治恐怖袭击极度严重……本月发生4起恐袭事件，5人受伤. May. 10, 2024 07:37. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 本月末的地方选举和下个月的欧洲议会选举在即，德国针对政界人士的恐怖袭击剧增，引起了人们的担忧。进入本月以来，共发生了4起恐怖袭击事件，5名政治人士受伤。 受伤人员中甚至还包括2021年至2023年担任首都柏林市市长的执政党社会民主党著名女政治家、前市长弗朗西斯卡•吉帕伊（照片），奥拉夫•舒尔茨总理亲自出面表示担忧，称“这是对民主主义的攻击”。 据《路透社》等媒体报道，舒尔茨总理8日通过视频表示：“担心对民主主义的攻击。暴力不是民主的对话。”他呼吁通过投票解决民主危机。德国出身的欧盟（EU）执行委员长乌尔祖拉•冯德莱恩也赞同道，“如果政治家不安全，民主主义也不安全。” 前市长吉帕伊7日在柏林某图书馆被歹徒用装有坚硬物品的包包击中，头部和颈部受伤。同一天，在萨克森州德累斯顿贴选举海报的绿党女性政治家伊冯•莫斯勒也遭到了袭击。 4日，社民党所属的欧洲议会议员马蒂亚斯•埃克也在德累斯顿市内遭到10多岁人群的殴打，身受重伤。2日，在西部北莱茵-威斯特法伦州埃森，绿党所属的联邦众议员凯伊•盖林、同党政治家罗尔夫•弗里斯也遭到了歹徒的殴打。 前东德地区的萨克森州因根深蒂固的经济困难和与前西德地区的经济差距等，反难民情绪根深蒂固。另外，德国主要地区中最富有的北莱茵-威斯特法伦州也发生了政治家恐怖袭击，对此很多人表示担忧。英国广播公司（BBC）分析说：“有人指出，接连发生的恐怖事件令人联想起纳粹时代。”

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