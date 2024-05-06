把“作业”抛在一边的第21届国会，民生法案接连面临废除危机. May. 06, 2024 07:46. by 赵权亨记者、尹明真记者、李承宇记者 buzz@donga.com、mjlight@donga.com、suwoong2@donga.com. 随着第21届国会本月29日任期结束，《高放射性废弃物管理特别法》《存款人保护法》《流通产业发展法》《国家财政法》等滞留在国会的民生法案及产业界相关争议法案面临全部废除的危机。朝野政党原计划在任期结束前再举行一次全体会议，处理提交的法案，但由于在野党单独强行处理《蔡上等兵特检法》，执政党表示“难以配合剩下的国会议事日程”，事实上宣布“抵制”，因此连正式会议能否举行都不明朗。即使相关法案在第22届国会上再次被提议，考虑到国会组建委员会协商被推迟的可能性等，法案处理被推迟不可避免。 据政界5日透露，目前滞留在国会政务委员会的《存款人保护法》修改案如果在第21届国会任期内不能通过，将在8月份日落。如果超过这一时间，各行业的存款保险金率将下降到银行0.05%、证券0.10%、储蓄银行0.15%等，但政务委员会围绕《民主有功者法》处理过程发生冲突，提交给法案审查小委员会后立法讨论处于停滞状态。有人担心，原定今年底日落的国家战略设施投资额税额减免延长到2030年的《租税特例限制法》如果被提交到下届国会，稍有不慎就会超过期限。 被搁置在常任委员会阶段的法案也很多。制定选定和设置使用后核燃料处理设施用地依据的《高放射性废弃物管理特别法》因共同民主党反对政府扩大核电站的基调，被移交到了朝野院内代表协商桌前。如果大型超市进行通信销售可排除义务休业和营业时间限制的《流通产业发展法》，因在野党以传统市场和小工商业者的损失为由表示反对，未能达成协议，目前处于搁置状态。 作为尹锡悦政府国政课题、将年财政赤字幅度限制在国内生产总值3%以内的《国家财政法》，共同民主党以遗漏支出结构调整方案等为由表示反对，目前被搁置在企划财政委员会小委员会。另外，规定人工智能概念、提出确保产业培育和稳定性方向的《人工智能基本法》、恢复2021年日落旧汽车报废后购买新车时减免70%个别消费税的《税收特例限制法》也未能越过常任委员会的门槛。

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