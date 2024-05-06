“名牌包调查”既然出手已晚，检方应“无情”行事. May. 06, 2024 07:45. . 检察总长李元锡最近指示，就尹锡悦总统夫人金建希在尹总统就任后的2022年9月收受价值300万韩元的“名牌包”一事，成立专门调查组迅速展开调查。金建希从在美侨胞崔在英那里收受礼物的场面被崔在英偷拍下来，在YouTube网站上公开，至今已经过了6个月，被该YouTube运营者告发已经过了5个月。 根据《禁止请托法》，公职人员的配偶不能接受与公职人员职务相关的1次100万韩元或每年超过300万韩元的财物等。首先，金建希收到的礼物必须与尹总统的职务有关。即使与职务有关联，因为没有对配偶的处罚条款，因此金建希本人不是处罚对象。如果身为公职人员的尹总统明知金建希收受钱财却没有申报，只能是尹总统被处以3年以下有期徒刑或3000万韩元以下的罚款。虽然不能以这样的嫌疑起诉总统，但调查是可以的。 单凭崔某公开的视频，无法知道“是否与职务相关”和“总统是否知情”。但不管能不能以犯罪进行处罚，总统夫人收受名牌包的情景本身，就给国民带来了冲击。调查本应先查明是否构成犯罪后再进行。但是，考虑到总统和检察机关的权力关系，如果查出与总统周边人物有基本属实的疑惑，就应该先开始调查，然后再追究能否进行处罚，这样才给人更加公正的感觉。 李元锡指示进行调查，是在警察正在调查崔某跟踪骚扰金建希的报道之后出现的。如果只调查崔某而不调查金建希，情况就会更加奇怪。检察机关的调查不能是为了给人以平衡的印象而装模作样。不仅是金女士，尹总统也势必成为调查对象。必须彻底调查总统夫妇，甚至让人们认为对他们“无情”。 在金建希受到的怀疑中，如果被确认属实，处罚力度更高的，将是德意志汽车股价操纵疑惑。在对名牌包疑惑进行彻底调查的同时，把股价操纵疑惑留在未尽的状态，可能会引起“查小盖大”的误解。据悉，此次还将进一步调查股价操纵疑惑。虽然为时已晚，但为了不留下任何有关金建希的疑惑，必须进行调查，该处罚的就处罚，然后再翻篇。

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