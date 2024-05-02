“家庭月，在首尔各地享受庆典”. May. 02, 2024 08:05. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 迎来五月家庭月，首尔各地将举行家人可以一起享受的庆典和活动。 2日，麻浦区世界杯公园幼儿森林体验园将举行用花制作名画、昆虫和花卉生态体验等构成的“飞花”活动。 此外，还将展示想象庭院画的30多幅儿童画。 代表首尔的夜间文化艺术节目“首尔文化之夜-儿童节特别活动”将于3日举行。在首尔历史博物馆、汉城百济博物馆、首尔工艺博物馆、首尔韩国之声博物馆等4处博物馆，首尔市立美术馆、首尔图书馆、南山谷韩屋村、云岘宫、世宗忠武公故事等9处博物馆都可以享受活动。 长假期间的4日至6日，国内唯一的杂技专业庆典--首尔杂技节将在龙山区鹭得岛（Nodeul Island）举行。在此期间，中区“读书的首尔广场”将蜕变为巨大的童话村。提供孩子们亲自成为童话中主人公的服装体验区、无伴奏合唱、创作童话话剧等多种看点。 4日，麻浦区文化储备基地露天舞台将放映引起儿童兴趣的“同路人北斗七星”皮影剧。在演出开始前30分钟，还将为孩子们提供亲自体验皮影剧的机会。截至18日，城东区首尔林将举行市民可以享受公园中童心文化旅行的“2024春春首尔林庆典”。 另外还将为青少年举办活动。5日，首尔市立青少年文化交流中心将在广津区儿童大公园四季花园举行“未知，与世界相遇，全球Blue Marble in儿童大公园”活动，届时游客可以体验全世界20个国家的文化。此外，还将举行由西非传统音乐演出、巴西卡波耶拉（Capoeira）演出、韩国狮子假面演出等组成的音乐演出。 节目详细内容可登录首尔市网站（seoul.go.kr ）或首尔文化门户网站（culture.seoul.go.kr）、首尔公园网站（parks.seoul.go.kr）等进行确认。事前预约项目可以参考首尔市公共服务预约网站。

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