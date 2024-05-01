17岁韩裔英国高尔夫希望之星克里斯•金上演PGA巡回赛处子秀. May. 01, 2024 07:28. by 李憲宰 uni@donga.com. 从2日开始在美国得克萨斯州TPC克雷格牧场（71杆）举行的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛 CJ杯拜伦•尼尔森赛共有156名选手参赛。有一位业余选手在一众响当当的职业选手中受到英国媒体的高度关注。主人公就是韩裔高尔夫希望之星克里斯•金（17岁）。CJ杯拜伦•尼尔森赛的主赞助商CJ很早就了解了他的成长可能性，在签订赞助合同后邀请他参加此次比赛。 高中生克里斯•金去年包揽了英国最具权威的青少年高尔夫大赛R&A青少年业余锦标赛、麦格雷戈杯、欧洲业余锦标赛等，成为了高尔夫宗主国英国的新一代明星。去年9月在青少年莱德杯（美国和欧洲的高尔夫对抗赛）上，他也以3胜1平的成绩被选为欧洲队队内最佳球员。 克里斯•金的母亲是曾在韩国、日本、美国等地担任过职业高尔夫选手的徐智贤（49岁）。1998年在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛巨人老鹰精英赛上，徐某曾并列位于第15位，她在参加日本巡回赛时在那里遇到了丈夫，并移居到了英国。曾在伦敦附近高尔夫俱乐部担任教练的徐某从克里斯•金8岁开始教他打高尔夫。 克里斯•金在接受BBC采访时表示，“正在从教练妈妈那里学习管理紧张的方法、集中所有击球的方法、忘记错误击球的方法、单纯地打球的方法等所有东西。”迈出PGA巡回赛第一步的他表示，“我的目标是通过前两轮。我也是（156名）)参赛选手中的一员，夺冠的机会对任何人都开放。” 总奖金达950万美元（约131亿韩元）、冠军奖金为171万美元（约23.6亿韩元）的此次大赛，包括上周在韩国职业高尔夫（KPGA）巡回赛友利金融锦标赛上实现大赛2连冠的任成宰在内，安秉勋、金施佑、金柱亨、李京勋、金成贤、姜成勋等众多韩国选手将参加比赛。李京勋在该大赛以AT&T拜伦•尼尔森赛的名字举行的2021年和2022年连续夺冠，展现了强大的面貌。 到去年为止单独举办CJ杯的CJ集团从今年开始，随着PGA巡回赛从历时2年的赛季制回归到单年制，成为了该大赛的主赞助商。CJ集团从今年开始到2033年为止的10年间将担任冠名赞助商。始于1944年的拜伦•尼尔森赛继承了CJ杯的传统，从今年开始将颁发用韩文刻有冠军名字的奖杯。

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