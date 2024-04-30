日元对美元汇率盘中突破160：1……日元创下34年来的最低值. April. 30, 2024 07:53. by 东京=常驻记者 李相勋、洪政秀记者 sanghun@donga.com、hong@donga.com. 随着日元的急剧贬值，29日日元兑美元的汇率突破了1美元兑160日元。这是自1990年4月以后34年来的最高汇率。 当天上午，在亚洲外汇市场上，日元兑美元的汇率上升到了160.245：1，但到下午又急剧降到155：1。共同社报道说，日本政府和日本银行有可能介入了汇率。韩元对日元的汇率也跌至100日元兑864.16韩元，创下了5个多月以来的最低水平。如果日元贬值，日元对美元的汇率就会上涨。韩元对日元的汇率将会下降。 日元价值随着美国和日本之间的巨大利率差距，从1月份开始急剧下降。特别是日本银行在26日的金融政策决定会议上冻结了标准利率，导致日元对美元的汇率暴涨。英国日刊《金融时报》28日指出，强势美元会导致亚洲货币整体疲软，促进全球通货膨胀，增加新兴国家的负债偿还负担。

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