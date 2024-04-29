信息技术企业携手创业，“培养创新创意，扩大市场”. April. 29, 2024 08:06. by 金夏京记者 whatsup@donga.com. 与中小创业企业合作构建产业生态界的主要信息（IT）技术企业正在增加。据分析，这一做法的目的是结合大企业的基础设施和创业企业的革新创意，扩大市场。 Kakao 移动28日表示，从上月开始，在无人驾驶深度技术初创公司Ride Flux和济州道尖端科学技术园区一带运行“Nemo Ride”。Nemo Ride是包括科学技术园区、济州大学阿拉校区等在内的道路11.7公里区间运行的无人驾驶汽车。这是为了解决大众交通不足和严重的交通堵塞问题而引进的。在推出Nemo Ride的过程中，初创企业Ride Flux负责无人驾驶软件的开发和车辆运营，Kakao移动开发无人驾驶服务呼叫平台，构筑了运营基础设施。 Kakao移动收购了停车设备综合管理解决方案企业RS解决方案，正在试图扩张相关生态系统。收购RS解决方案后，向其他中小停车设备企业无偿提供了停车管理软件。通过这一措施，停车设备企业取得了乘客增加的效果。 代表性的信息技术企业Naver也在积极进行初创企业的投资及合作，特别是在人工智能领域，正在扩大与创业公司的合作。Naver去年8月公开超大规模人工智能语言模型Hyper Clova X时，首先向20家创业公司提供应用程序接口，助力构建自身服务。 在通信公司中，KT为了支援拥有有潜力的技术的风险企业、创业企业以及合作开展事业，上个月在第二板桥科技谷开设了“KT板桥开放创新中心”，计划选拔拥有人工智能、云计算、移动出行、量子计算等8个有潜力的领域技术力量的12家企业，提供参与办公空间和福利设施、风险培养及事业合作项目的机会。

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