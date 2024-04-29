尹李会谈……无论是政治还是协治，相互理解和克制是最低条件. April. 29, 2024 08:05. . 尹锡悦总统和共同民主党代表李在明今天下午将在龙山总统室会面。预计1个多小时的茶谈会是现政权上台两年以来两人首次讨论国政。双方在两次事前协调中未能就议题达成协议，最终以不是午餐兼会谈，而是以茶谈的形式促成了会谈。在堵塞的政治、艰难的民生等总统和第一在野党代表要亲自见面讨论并解决的课题堆积如山的情况下，两人背负着无论如何都要得出建设性结果的负担。 总统室一直表示，将在此次会谈中主要讨论民生悬案。总统室还解释说，为了消除因医政矛盾而产生的医疗空白，将听取李在明的意见，寻找解决方法。共同民主党预告说，将要求编制13万亿韩元规模的补充预算，以发放25万韩元。共同民主党还表示，在处理蔡上等兵事件调查外压疑惑特检法时，将要求总统不行使否决权。还有可能提及金建希特检法。此外，还将讨论共同民主党强行处理后又被总统行使否决权的粮食管理法等法案的重新立法。 尽管存在如此明显的立场差异，今天的会谈应该成为恢复总统政治、朝野政治的第一个出发点。国会朝小野大的格局绝对需要在野党的协助，但在过去的两年里，总统和第一在野党代表一次也没有举行会谈，这本身就象征着政治的缺失。虽然出现了因议会选举惨败而被推动的局面，但正如尹总统所说的“现在要搞政治”一样，应该建立协治的基础。 无论是政治还是协治，当务之急是最低限度的相互克制和理解的姿态。无论是经历过朝小野大国会的尹总统，还是再三提议会谈都没有得到回应的李代表，应该有很多话要说。李代表可能正被要求在议会选举中乘胜追击，向总统施压。但两人应该坦诚相待，同时表现出倾听对方讲话的成熟性。因为，虽然双方的强硬派可能不太满意，但刚刚迈出第一步的今天这样的会谈应该持续下去。 尹总统和李代表在总统选举后可能有着很深的积怨，但现在的韩国社会还没有闲暇到把这种感情放在前面。今天，除了顺应民心、关心民生之外，应该把其他事情推到次要位置。这才像是总统走的路，才像是第一大党代表走的路。

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