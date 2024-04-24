意大利因新冠疫情期间发放“超级红利”导致财政恶化……出现“警惕补贴”呼声. April. 24, 2024 08:05. by 趙은아 achim@donga.com. 在欧盟成员国中财政赤字占国内生产总值比率最高的意大利，为了防止更多的赤字，出现了要警惕政府发放新补贴的呼声。这反映了对于“因为税金扣除制度‘超级奖金’等补贴政策，财政赤字不会轻易减少”的忧虑。 欧盟统计机构“欧洲统计”22日表示，欧盟27个成员国的平均财政赤字比率从原来的3.4%增加到了3.5%。特别是意大利的该数值为7.4%，是平均值的两倍以上。 匈牙利（6.7%）、罗马尼亚（6.6%）等也被认为是财政赤字比率较高的国家。意大利与法国（5.5%）、西班牙（3.6%）等11个成员国全部超过了欧盟为财政管理规定的上限“国民生产总值的3%”。 意大利财政部去年4月将“2023年财政赤字目标值”定为国内生产总值的4.5%，同年9月放宽至5.3%，但最终未能实现目标。意大利未能摆脱严重赤字的主要原因是前政府实施的“超级红利”政策。这是一项政府在5年内支援住宅和建筑物能源效率改善费用最多110%的项目。有人指出，在新冠疫情期间的2020年实施的这一制度，虽然起到了激活经济的作用，但现在对政府财政造成了负担。 意大利政府表示，以4日为准，“超级红利”相关预算支出了1600亿欧元（约234万亿韩元）以上。意大利中央银行也公开表示，仅去年一年就支出了国民生产总值的约4%作为超级红利。这一数值是政府预测的5倍以上。 意大利银行警告议员说：“在实行新的奖励措施时，有必要避免出现类似最近措施（超级红利）的失误。”意思是说，在实施各种补贴或优惠之前，应该考虑对财政赤字的影响，慎重决定。中央银行还担心，现政府试图将对低收入层和中产层的减税政策延长到明年，可能因此加重财政管理的不确定性。 据欧洲新闻报道，美国银行本月初也担心意大利、法国等国家的过度赤字。欧洲新闻分析说：“财政赤字可能会对国家经济增长产生潜在影响，过去困扰欧洲的财政赤字噩梦复活，正在对意大利、法国等国家产生负面影响。”

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