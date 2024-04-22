用新技术防止高龄驾驶者油门操作失误. April. 22, 2024 07:54. by 特别采访组 /. 今年2月29日下午5时左右，在首尔恩平区延新内站附近。79岁男性驾驶的车辆因疑似误踩油门踏板事故瞬间，撞向其他车辆和市民，导致每天在延新内市场捡废纸的一名老人死亡，13人受伤。去年3月造成4人死亡、17人受伤的全北淳昌郡农协工会会长投票所事故，也是因为74岁高龄司机驾驶1吨卡车时操作失误。据悉，司机在接受警方调查时陈述称，“将油门踏板误认为是刹车而失误”。 在65岁以上高龄司机500万名时代即将到来之际，像这样因油门踏板操作错误等而发生的事故每年都在增加。专家建议，应该讨论引入能够防止此类事故并保护生命的驾驶员踏板故障防止装置等“良好移动性”技术的制度化方案。 据警察厅介绍，65岁以上的高龄司机从2020年的368.2632万名增加到2023年的474.7400万多名，3年间增加了约42%。预计到2030年和2040年将分别猛增到725万人和1316万人。警方相关人士表示：“到2025年前后，高龄司机将突破500万人。”与此同时，老年驾驶员的交通事故也在逐年增加。三星交通安全研究所的研究结果显示，2020年至2023年，65岁以上高龄者的追尾事故年均增加14.4%。 因此，有人指出，不仅需要高龄驾驶者交还驾照的政策，还需要通过移动出行新技术制定对策。三星交通安全研究所责任研究员张孝锡（音）表示：“应该考虑实施仅限于高龄驾驶者或农渔村车辆等的方案，通过操作装置以便在他们踏板错误操作突然把油门踏板踩到底时自动控制速度。”

한국어