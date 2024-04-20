“锈带”“导弹侠”归来……韩国做好迎接的准备了吗？. April. 20, 2024 08:14. . 美国经济由内需带动。以去年第四季度（10月-12月）为准，个人消费支出占国内生产总值的68%。也就是说，只有美国消费者的利益增大，经济才能增长。从消费者的立场来看，相比美国产，廉价的海外商品比比皆是才好。 问题是，美国生产者，特别是白人劳动者阶层很难接受这个命题。他们也是消费者。但他们却说：“快要失业了，即使有便宜的东西也没钱买。这有什么用呢？” 在美国制造业圣地、因自由贸易和全球化余波而衰落的工业地带“锈带”上，很多人有这样的想法。因为是亲身经历的现实，所以即使提起经济学事实，也不会接受。这是一种“确信犯”。 一旦美国前总统特朗普在11月大选中再次执政，美国前贸易代表莱特希泽很明显将负责管辖贸易政策，他也是这种想法。他出生于“铁锈”地带俄亥俄州阿什特维拉。钢铁业发达的阿什特维拉从20世纪60年代的2.4万多人减少到1.7万多人，仅剩三分之二。虽然他本人因有医生的父亲而过着平坦的生活，但亲眼目睹了故乡是如何没落的，邻居和熟人经历了怎样的痛苦。 这样的他确信自由贸易是存在于想象中的概念，中国是美国的敌人。他们坚信，低廉价格过剩生产的中国产品越多，美国劳动者的生活就越糟糕，如果以这种方式开始依赖中国经济，美国的民主也会受到威胁。他一致主张，低廉的价格、有效分配资源、达成规模经济等自由贸易的好处体现在经济原著上，但现实却不同。 有报道称，如果特朗普再次执政，他将再次推进1985年的《广场协议》。当时因对日本、前西德等的贸易逆差而呻吟的美国在纽约曼哈顿广场酒店施压，要求人为地提高日元、马克等价值。 特别是美国贸易代表部“新鲜血液”的38岁血气方刚的公务员莱特希泽表示，对日方相关人士初期提出的协商案不满意，并将相关文件折叠成纸飞机，当着该相关人士的面飞走了。这就是他被称为“导弹侠”的原因。 韩国在广场协议当时意外地得到了好处。这是因为，在与日本的出口竞争品种较多的情况下，日元升值，韩国的出口产品价格相对较低。但现在不同了。大部分分析认为，如果美国推进“第二次广场协议”，不仅是霸权矛盾和贸易战争中的中国、日元连日贬值中的日本，成长为前10位经济大国的韩国也将受到强烈的韩元升值压力。 说“我做过，所以知道……”的人最可怕。仅从经济实力来看，39年前日本的地位不亚于现在的中国。他让这样的日本屈服了。不知对韩国队要如何威逼，想想就让人提心吊胆。不管是否愿意，韩国在经济上只能与中国保持密切关系，他肯定不会手下留情。陷入极端矛盾和分裂的韩国是否做好了迎接莱特希泽此人的准备，只能是心情惨淡。

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