自行毁掉“医学院扩招2000人”的政府. April. 20, 2024 08:15. by 赵有萝记者、崔艺娜记者 jyr0101@donga.com、yena@donga.com. 韩国政府19日表示，将把2025学年度医学院扩招规模从“2000人”改为“大学自主决定”。这距离执政党在4月10日议会选举中惨败仅过了9天，距离2月6日公布扩招2000人计划仅过了73天。虽然政府声称“接受国立大学校长的提议”并做出决定，但实际上是政府首先向大学提出了这一提议。 国务总理韩德洙19日在中央灾难安全对策本部新闻发布会上表示：“在医学院扩招的32所大学中，如果希望扩招，允许在扩招50%以上至100%以内的范围内，在2025学年度自主招生。”目前，反对扩招的医学院正在与大学本部发生矛盾，部分实施大规模扩招的大学在担心授课会出现差池，实际上是政府宣布压缩扩招规模。 《东亚日报》采访结果证实，上述宣布是在副总理兼教育部长李周浩的提议下进行的。韩德洙在通气会上表示，“政府转变立场，接受国立大学校长们的建议”，但事实并非如此。某大学相关人士表示：“李副总理17日在某处非公开会见了医学院扩招的部分大学相关人士，首先提出了在50%-100%内自行压缩的方案。”第二天（18日），六所据点国立大学的校长们发表了包含李周浩提议的建议，然后就好像各大学自行提出一样，政府19日接受了建议。 此前，在2000个扩招名额中，国立大学和私立大学分别分配到了806人和1194人。大部分私立大学坚持100%扩招，国立大学也有一部分表示不会减少扩招规模，因此明年医大扩招规模有望达到1500-1700人。 当天，医生们激动地说：“政府自己证明了它一直主张的2000人并没有科学依据。”

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