“在哪里都看不到的独特魅力，无法从‘獬豸’中摆脱出来”. April. 19, 2024 08:03. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “獬豸既危险又可爱，既凶猛又亲切。具有在世界任何地方都看不到的独特魅力。” 美国作家乔•梅诺斯基（照片）18日在接受《东亚日报》的书面采访时，这样解释了今年2月出版长篇小说（Fitbook出版社）的理由。他陷入判断善恶的想象动物獬豸之中，创作了新作。他说：“无论去景福宫、南山等首尔各处，都会遇到獬豸。因为无法从獬豸中摆脱出来，所以创作了这部作品。” 在美国著名科幻（SF）电视剧系列《星际迷航Star Trek》中执笔60多篇小故事的他与韩国有着很深的渊源。他戴着儿时环游世界的姨妈访问韩国后送来的纱帽，在小区里转来转去。他喜欢电影《我的野蛮女友》（2001年），看完电视剧《太王四神记》（2007年）后，对三国时代产生好奇，于是找到《三国遗事》进行了阅读。 2015年访问韩国后沉迷于韩文的他在2020年出版了讲述世宗大王的长篇小说《世宗大王King Sejong the Great》（Fitbook出版社）而成为话题。 他说：“第一次访问韩国时，我意识到韩国是多么美丽的国家，感到非常吃惊”，“首尔真的很快成为了我的‘最爱（最珍惜的）城市’。”他说：“在学习韩文创制过程中，我了解到了世宗大王。《世宗大王》出版后，在与出版社讨论的过程中写下了《獬豸》。” 新书是从1998年首尔市中心发生大火开始的。消防员们为了扑灭大火而跑来跑去时，出现了长得像老虎的动物，将火吃掉。景福宫的正门光化门前的獬豸像变成了活生生的獬豸。他在小说中引用了“普罗米修斯故事”等西方人熟悉的希腊神话，并使用了“在老虎还在抽烟的时代（类似很久很久以前这样的形式）”等只有韩国人才能理解的表述。这是外国人写的韩国小说，蕴含着独特的认同感。他说：“为了写《獬豸》，我学习了数年的韩国的传说、神话、巫俗故事”，“（景福宫、光化门、世宗大王像等）小说中对首尔的描写是我东奔西走在城市中心了解到的。” 他用英语写了新书。但是因为想用韩语写作品，所以一直在学习韩语。他说：“现在我的韩语水平还不太熟练。我喜欢韩语中的‘微风’、‘凉爽’等词。”

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