机器人裁判时代的人类裁判，人工智能时代的人类智能. April. 18, 2024 07:50. . “当我呼唤她的名字时/她来到我身边/变成了一朵花。” 就像诗人金春洙在代表作《花》中所写的那样，在棒球比赛中，只有球审叫出好球，好球才能成为好球。实际上，韩国棒球委员会（KBO）的官方规则将“裁判员宣布为好球”定义为好球。显然，人类有权判断哪些球是好球。 前文之所以写成过去式，是因为KBO从今年开始引进了通常被称为“机器人裁判”的坏球、好球自动判定系统（ABS）。KBO在发表ABS运营详细规定时斩钉截铁地表示：“人类裁判不能介入ABS结果。”也就是说，只要机器人裁判判断是否是好球并告知，而人类裁判只要发挥好通过耳机接收并宣布的“举手表决”作用即可。 14日，在大邱举行的比赛中，出现了体现人类裁判地位变化的场面。机器人裁判认为，在该比赛第3局下半局，NC队的李在学投向好球区边角的球是好球。但是，人类裁判的手没有举起来。直到去年为止，这一场面还不会引起太大争议。因为即使球审判断不是好球，这也不算什么奇怪的球。 但今年却不同。NC队主教练姜仁权激动地走出了替补席。KBO提供的平板电脑画面显示，ABS认为该球是好球。问题是，由于技术上的原因，在李在学多投3个球后才确认了这一事实。 该比赛的4名裁判在合议后以“（对裁判判罚）提出异议的时效已过”为由驳回了抗议。也就是说，既然比赛已经进行，就无法叫停。在合议过程中，一名裁判说“请说（ABS）认定为坏球。我们能置身事外的（方法）只有这个”的场面被电视转播摄像机捕捉到，引发了巨大争议。 棒球规则将人类裁判吹捧为“球场内棒球的唯一代表者”。但在机器人裁判面前，但4名拥有丰富执法经验的人类裁判却急于用谎言掩盖事实。事实上，在判定准确度为99.9%的机器人裁判面前，人类裁判只能变渺小。 其他领域的情况会有多大不同呢？人工智能（AI）不用说生产性，现在在创意性上也开始领先于人类智能。被称为热门歌曲制造机的作曲家金亨锡在一次征集活动中得知将自己选为第一名的歌曲作曲家是AI后，在社交媒体上上传了感到虚脱的文章。 现在这篇文章的主题也是向AI询问“请告诉我，在2024年4月18日的东亚日报《在光化门》中，适合体育部次长开题的新闻？”后得到的。那么，这篇文章是由体育部次长写的，还是交给了AI呢？当记者要求AI对此进行判断时，它回答说：“对AI来说，那只不过是一个数据而已。它成为了人类的文章。”不用太惊讶。这是AI很好地遵循人类“引用‘花’告知结果”的指示的结果。

한국어