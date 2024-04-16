KBO裁判们隐瞒“ABS判定”引发争议. April. 16, 2024 08:00. by 李憲宰 uni@donga.com. 14日，职业棒球乐天队主教练金泰亨（照片）在与Kiwoom队的比赛前，强烈批评了从今年赛季开始引进的“坏球•好球自动判定系统（ABS）”。在现役主教练中经验最丰富的金教练表示，“现场对ABS有很多不满。老实说，很难让人信服”，“因为为了消除（吵闹的）话语而引进的机器人裁判，反而引发了更大的争议。”实际上，在今年的职业棒球比赛过程中，多次出现了令投手和击球手不解的判定。 金教练吐槽过后没过几个小时，就发生了与ABS相关的事件。在大邱举行的NC-三星比赛中，主裁判们做出了与ABS不同的判定，试图隐瞒这一事实。 引起争议的情况发生在NC队以1比0领先的第3局下半局。NC队的李在学向三星队的李在贤投出第2球的瞬间，1垒跑垒员金智赞试图偷盗2垒时被淘汰出局。该球被判为坏球。但是，在李在学再投3个球成为两击三球的情况下，NC队主教练姜仁权对主裁判文昇勋的判罚提出了抗议。韩国棒球委员会（KBO）提供的平板电脑中，第2个球被判定为好球。 裁判组在球场上进行了四审合议后表示：“决定不接受NC提出的异议。”理由是“因为已经进行了下一次投球，所以提出异议的时效已过”。但是因为技术问题，平板电脑的结果显示得比较晚，NC只能事后提出抗议。李在学通过四坏球上垒送走李在贤后，连续被具滋昱和麦金农击出适时安打，NC队最终以5-12负于对手。 但是电视转播画面中出现了有可能引起争议的场面。在四审合议过程中，裁判组组长、一垒裁判李珉昊对文主裁判说“听说你认定为坏球。知道了吧？我们能置身事外的方法只有这个”的场面通过节目曝光。KBO要求相关裁判组出示事件发生原委书。如果裁判们隐瞒自己误判的疑惑被证实，预计严惩将不可避免。

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