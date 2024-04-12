被拍视频的我躲了起来，散播视频的你却在笑. April. 12, 2024 07:57. by 崔智善 aurinko@donga.com. 就像名字一样正直温顺的中年正顺。讲述平凡到不能再平凡的她遭受数码性犯罪时经历的感情波涛的电影《正顺》将于17日上映。影片曾受邀参加全世界19个电影节，并在第17届罗马国际电影节上获得评委会大奖和最佳女主角奖，其作品性得到了认可。 住在地方小城市的小公寓的正顺（金锦顺饰）闹钟一响就起床，简单地做上班前的准备，然后前往食品工厂。在工厂里她的名字叫“姨妈”。穿着分不清谁是谁的白色卫生服，整天观察年轻小负责人的心情。即将结婚的女儿日子过得紧巴巴，虽然很伤心，但是没有别的东西可以为女儿做，所以只能做满满的小菜，她的日常生活就像周围随处可见一样平凡。 有一天，英洙（赵贤宇饰）被扔到了原本单调的正顺的日常生活中。在施工现场工作时身体受伤，辗转来到工厂的英洙吸引了正顺的目光。她对住在旅馆租房的他感到怜悯，两人渐渐亲近起来。上班前去附近的湖边兜风时，她不是姨妈或妈妈，而是完整“正顺”。 但是正顺的小小的幸福瞬间崩塌了。英洙拍摄了与她一起过夜愉快地唱歌的样子，并向工厂的人展示了视频，视频传到了市内。正顺因为羞耻而躲到家里，躲到房间里，在暂时喘息的某一天，她笑着目睹了仍然过得很好的英洙，决定和他见面。在电影《蔚山之星》（2022年）、《眠》（2023年）等作品中给人留下深刻印象的演员金锦顺将给正顺一角注入生命力。以好像真的在我们身边某处的姨妈和妈妈的样子掌控了银幕。 这是郑智慧导演（29岁）的长篇处女作。影片真实地审视了经历未经同意就被传播私人影像的噩梦的中年女性。郑导演说：“我想讲述因偏见而被疏远、处于死角地带的人们的故事。”

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